«Остановка курского рейда будет нашей гибелью» – депутат Рады

Константин Серпилин.  
06.10.2024 19:35
  (Мск) , Вильнюс
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Война, ВСУ-убийцы, Дзен, Курск


ВСУ ни в коем случае не должны прекращать курский рейд. Об этом на русофобском сборище «XIII форум свободной России» в Вильнюсе заявил депутат Верховной рады от «Слуги народа» Олег Дунда, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

ВСУ ни в коем случае не должны прекращать курский рейд. Об этом на русофобском...

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«Касательно курской операции. В какой-то момент вот то, что мы прошли и сделали, они сделали вид о том, что они этого не замечают. Нормальная стратегия с точки зрения врага.

А мы не должны останавливаться. Мы должны расширять эту операцию. Любая остановка в этом направлении грозит гибелью. Если мы зашли в эту историю, мы должны идти дальше и развивать. И это путь к победе», – отметил Дунда.

Однако он назвал помощь Запада недостаточной.

«Для того, чтобы выиграть ресурсную войну, нужно иметь тыл, который поставляет вооружение. Нет этого вооружения. А что должна была бы Европа сделать? Не давать 50 миллиардов процентами, которые фактически замораживают российские активы, которые трогать нельзя. Москва, я думаю, в этот момент аплодировала, сказала, ну все, теперь 300 миллиардов наши неприкасаемые, потому что они являются залогом.

А ЕС должен был взять эти 300 миллиардов и не отдать Украине. А вложить в себя, в военную индустрию. И уже вооружение и артиллерийские снаряды не искать по всему миру, а отправлять на Украину. И тогда эту ресурсную войну можно выиграть. Сейчас на это нет времени. Если они сейчас запустят, дай бог, чтобы это было через год. Слишком мало времени», – сокрушался укродепутат.

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