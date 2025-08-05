Остановка СВО переведёт украинский фронт внутрь России – подполковник

Максим Столяров.  
05.08.2025 20:59
  (Мск) , Москва
Просмотров: 477
 
Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Терроризм, Украина


Любое перемирие в Киеве воспримут как удобный случай переместить все скованные сейчас фронтом усилия – на террористическую войну внутри России.

Об этом в своём видеоблоге заявил участник СВО, подполковник Алексей Селиванов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Любое перемирие в Киеве воспримут как удобный случай переместить все скованные сейчас фронтом усилия...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Прекращение СВО, заморозка конфликта приведёт только к усиленной милитаризации Украины, к введению туда западных войск, официальному, – и к активизации на порядки больше террористической борьбы против России. Это начиная с телефонных террористов и заканчивая такими же «Крокусами» и взрывами.

То есть ресурсы, которые Украина не будет использовать на попытки удержать фронт, как это сейчас происходит – они будут все брошены на попытку дестабилизировать Россию, уничтожить её и развалить изнутри руками террористов», – сказал Селиванов.

«А террористы уже готовые есть. Террористы скрываются среди миллионов мигрантов, и могут быть активизированы в любой момент. Поэтому сегодня борьба за СВО – это не капризы, не агрессивность «партии войны», это просто залог выживания России сегодня. Если мы ввязались в эту драку, её нужно завершать победой», – подчеркнул подполковник.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Август 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить