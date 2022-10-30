Остановка «зернового коридора»: Украина отправит судно-жертву на прорыв?

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Новости Украины

Министерство обороны России сегодня сообщило новые подробности атаки Севастополя украинскими беспилотниками, подчеркнув, что для них использовался «зерновой коридор».

«Запуск морских беспилотных аппаратов был осуществлен с побережья в районе города Одесса. В дальнейшем морские беспилотники двигались по зоне безопасности «зернового коридора», после чего изменили маршрут в направлении российского пункта базирования кораблей в Севастополе. Вместе с тем, координаты движения одного из морских беспилотников указывают точку старта в морской акватории зоны безопасности «зернового коридора» в Чёрном море. По мнению специалистов, это может свидетельствовать о предварительном запуске данного аппарата с борта одного из гражданских судов, зафрахтованных Киевом или его западными покровителями для вывоза сельскохозяйственной продукции из морских портов Украины», – говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

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Майданщик Мустафа Найем, числящийся заместителем министра транспорта Украины, заявил о том, что после приостановки Россией участия в «зерновой сделке» «фактически заблокировано движение 218 судов» – «в связи с тем, что украинская сторона по состоянию на 30 октября не получила разрешения от Общего координационного центра на прохождение безопасным коридором».

По данным Найема, заблокированы «95 загруженных судов, которые уже вышли из украинских портов», «101 пустое судно, которые ожидают инспекции на вход в украинские порты», а также «22 загруженных судна, ждущих выхода из украинских портов».

Публицист Егор Холмогоров предупреждает, что Киев пойдёт на новую провокацию.

«Уверен, хохлы пошлют хотя бы один корабль на убой. И либо будут раскручивать международный скандал, либо, если мы «не поддадимся на провокацию», сбушники и ципсошники будут издеваться над нашей слабостью», – предостерегает Холмогоров.

Россия уже выглядит нелепо, согласившись на «зерновую сделку», причем, виновный в её лоббировании так и не назван, считает военкор Александр Сладков.

«Из-за российских государственных простофиль, подписавших идиотское «зерновое соглашение», мы теперь все вместе выглядим дураками. У меня три вопроса: 1.Когда СВО, наконец, превратится в войну, и всё будет соответствовать истине «на войне, как на войне»? 2.Как ответят сводники-турки, выступавшие посредниками этих глупых «зерновых договоренностей»? 3.Как ответит российский автор этих «зерновых договорённостей», и кто он, вообще, такой, ФИО?» – требует Сладков.

Обозреватель Борис Рожин напоминает, что об угрозе атаки с использованием «зернового коридора» предупреждалось еще минувшим летом. Причем, если «зерновая сделка» будет возобновлена (а российское руководство до сих пор заявляет не о её разрыве, а о «приостановке» участия в соглашении), Украина получает возможность для новой атаки на Крымский мост:

«Ещё летом писал про то, что гражданское судно, используемое в рамках «зернового коридора», может быть использовано для атаки российской инфраструктуры (например, Крымского моста). Замысел возможной операции выражается в следующем. Украинское судно (возможно под флагом третьей страны), выходящее из Одессы, проходит через Босфор, разгружается в рамках зерновой сделки, а затем в одном из европейских портов (например, на Кипре в Лимассоле с британской базы ВВС в Акротири, где есть большой аэродром для доставки подобного груза) осуществляет загрузку контейнера или пусковой ракетной установки (в качестве альтернативы могут рассматривать катера со взрывчаткой или БПЛА) и команды исполнителей, скорее всего, офицеров НАТО. Далее судно возвращается в Черное море с условным грузом на Трабзон или Батуми, не подвергаясь проверке по зерновой сделке. Во время рейса, подгадав период плохой погоды и действуя в ночное время, судно делает крюк в сторону Крымского моста и осуществляет пуски ракет по целеуказанию самолетов-разведчиков НАТО, регулярно работающих в Черном море + используя возможные опции «подсветки» объекта на местности со стороны агентуры ГУР МОУ. После пусков расчет снимается на моторной лодке и уходит с места пуска, а судно возвращается в пункт назначения, где установка снимается с судна и переправляется на одну из баз НАТО в Грузии. Нельзя исключать возможности погрузки установки/контейнера на территории Турции», – описывает сценарий Рожин.