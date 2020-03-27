Остановки Молдавской ГРЭС из-за коронавируса удалось избежать

27.03.2020, Москва, Елена Острякова

Молдавская ГРЭС, которая обеспечивает электроэнергией Приднестровье и Молдову, продолжит работу, несмотря не то, что 400 сотрудников предприятия будут помещены на карантин.

Об этом сообщает агентство «Новости Приднестровья», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Вчера вечером рассматривалась возможность остановки электростанции после того, как у одного из сотрудников был подтвержден коронавирус. Остальных сотрудников решили поместить на карантин в один из санаториев-профилакториев.

Ночью было принято решение не останавливать ГРЭС, но принять все меры предосторожности.

«Оперативный штаб и руководство МГРЭС делают всё возможное, чтобы сберечь здоровье приднестровцев и обеспечить работу предприятия в штатном режиме», – говорится в сообщении пресс-центра МВД ПМР.

На сегодняшний день в Приднестровье зафиксировано 9 случаев заболевания новым коронавирусом.