Остановки Молдавской ГРЭС из-за коронавируса удалось избежать
Молдавская ГРЭС, которая обеспечивает электроэнергией Приднестровье и Молдову, продолжит работу, несмотря не то, что 400 сотрудников предприятия будут помещены на карантин.
Об этом сообщает агентство «Новости Приднестровья», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Вчера вечером рассматривалась возможность остановки электростанции после того, как у одного из сотрудников был подтвержден коронавирус. Остальных сотрудников решили поместить на карантин в один из санаториев-профилакториев.
Ночью было принято решение не останавливать ГРЭС, но принять все меры предосторожности.
«Оперативный штаб и руководство МГРЭС делают всё возможное, чтобы сберечь здоровье приднестровцев и обеспечить работу предприятия в штатном режиме», – говорится в сообщении пресс-центра МВД ПМР.
На сегодняшний день в Приднестровье зафиксировано 9 случаев заболевания новым коронавирусом.
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