Остановлен транзит российской нефти в Чехию

26.04.2019, Киев, Семен Дорошенко

Чехия не получает российскую нефть по нефтепроводу Дружба из-за перебоев с поставками, связанных с загрязнением сырья, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщает Reuters.

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Глава чешской Администрации государственных материальных запасов (АГМЗ) Павел Швагр сообщил Чешскому информационному агентству, что в трубопроводе находится 250-300 тысяч тонн загрязненной нефти.

По его словам, запасов нефти на Литвиновском НПЗ компании Unipetrol хватит на семь дней.

«Если поставки не будут возобновлены в течение семи дней, то останется только два варианта: либо завод закроется, либо придется использовать материальные резервы», — сказал глава АГМЗ.

Польша сообщила белорусской стороне об остановке транзита российской нефти по нефтепроводу «Дружба» из-за низкого качества. В то же время Беларусь сохранила поставку нефти по южной ветке в направлении Украины в объеме 40 тыс. тон в сутки.

Ранее Беларусь с 23 апреля приостановила экспорт российского бензина и дизеля на Украину из-за некачественной нефти из Российской Федерации. В республике заявили, что в соответствии с лабораторными исследованиями ЛПДС «Мозырь» (Республика Беларусь) показатель доли органических хлоридов в нефти, которая поставляется из России, в несколько раз превышает допустимую норму.

Вслед за Беларусью, Польшей и Германией транзит российской нефти прекратила Словакия.