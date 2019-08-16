Останусь-ка я тут надолго: Зеленский возомнил себя украинским Путиным

16.08.2019, Киев, Игорь Петров

Команда президента Украины Владимира Зеленского и он сам уверены, что оказались у власти надолго. Поэтому собираются занять все ключевые позиции, как это пытались сделать команды Януковича и Порошенко.

Об этом в эфире телеканала NEWSONE заявил президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На сегодня есть эйфория от успеха – Зеленский имеет большинство, он президент. Думаю, его советники, его друзья думают – «зачем отдавать лавры? Давайте заберем! Давайте построим так, как было при Кучме, при Януковиче».

Порошенко фактически делал то же самое – выкинул оппозицию. Они думают: Янукович выкинул – сработало, Порошенко выкинул – сработало. Какая разница?

У нас, когда политики при власти, они надеются, что они постоянно будут при власти. Думаю, Зеленский тоже. Зачем ему оппозиция?

Он думает – вот, сейчас я все заберу, своих поставлю, все будет хорошо, чудесно, еще раз меня выберут, и настанет радость великая. Такая надежда у него есть. И его действия с комитетами это четко показывают – он строит модель Януковича.

Есть царь, есть Конституция, которую не выполняют, и есть желание быть самым главным в Украине, несмотря на то, что с формальной, конституционной точки зрения, президент – не самое главное. Главное – Верховная Рада», – предупредил эксперт.

«Я не удивлюсь, если через пять лет мы увидим украинского Путина, который будет все контролировать и хотеть сидеть», – добавил Охрименко.