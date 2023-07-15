«Останусь военным преступником»: Залужный рассказал, как на него надели наручники и бросили в камеру

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Четыре года назад нынешний главком ВСУ Валерий Залужный был задержан в Брюсселе, куда он направился функционерами НАТО.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет газета «Вашингтон пост», побеседовавшая с Залужным.

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«За несколько лет до того, как Залужный смог начать формировать украинскую армию в соответствии со своим видением, несколько часов в тюремной камере побудили его больше узнать о мировом порядке. Это был 2019 год, и Залужный, как один из высших командиров Украины, направляющий киевские силы против российских прокси на востоке Украины, отправился в Брюссель на встречу с коллегами из НАТО. По его словам, как только он вышел из самолета, его окружили сотрудники правоохранительных органов. Когда их оружие было направлено на него, ему приказали лечь лицом вниз на пол и надели наручники. Залужный сказал, что у него было достаточно минут роуминга в телефоне, чтобы позвонить послу Украины в НАТО, который в итоге помог добиться его освобождения», – передает слова Залужного издание.

Отмечается, что это произошло после его объявления в розыск по линии Интерпола по инициативе России.

«У меня было плохое настроение, но потом я понял, что гипотетически я военный преступник и, скорее всего, им останусь. Поэтому я решил, что должен изучать международные отношения и международное право», – вспоминает главком ВСУ.

По его словам, этот эпизод вдохновил на получение степени магистра в декабре 2020 года.

«Он использует ее в своей нынешней работе, которая требует от него не только быть военным стратегом, но и регулярно противостоять геополитическим соображениям, так как союзники боятся пересечь красные линии России, предоставив оружие, такое как ракеты большей дальности или современные истребители», – пишет «Вашингтон пост».