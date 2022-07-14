Останутся только двое: сегодня – второй тур выборов главы британских консерваторов

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В Великобритании состоялся первый тур выборов на должность главы партии консерваторов и премьер-министра. Теперь за ставшее вакантным место Бориса Джонсона сражается 6 кандидатов.

Об этом сообщает канал SkyNews.

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В ходе первого тура из списка соискателей выбыли два претендента: Надим Захави и Джереми Хант.

За возможность занять должность премьер-министра Соединенного Королевства дальше смогут побороться:

Бывший канцлер Риши Сунак;

Министр иностранных дел Лиз Трасс;

Председатель специального комитета по иностранным делам Палаты общин Том Тугендхат;

Бывшая министр обороны Британии Пенни Мордаунт;

Бывшая министр по вопросам равенства Кэми Бадёнок;

Генеральный прокурор Королевства Суэлла Браверман.

Источник издания подтвердил, что сегодня во втором туре голосования не будет ни одного порога. Это означает, что из гонки выйдет только один кандидат, который наберет наименьшее количество голосов.

Первое голосование требовало 30 голосов, и во второй тур прошли шесть кандидатов.

Второе голосование состоится сегодня, 14 июля.

Лидерами голосования стали Сунак, который ушел с поста министра финансов на прошлой неделе, возглавил конкурс с 88 голосами, за ним следует бывший министр обороны Пенни Мордаунт с 67 голосами.

Министр иностранных дел Лиз Трасс заняла третье место при поддержке 50 законодателей-консерваторов.

Остальными кандидатами, набравшими минимальный порог в 30 голосов, были бывший министр по вопросам равноправия Кеми Баденок (40), председатель специального комитета по иностранным делам Том Тугендхат (37) и Генеральный прокурор Суэлла Браверман, набравшая 32 голоса.

“В кабинете консерваторов идёт яростная грызня. Кандидатов в премьеры смешивают с грязью – например, Лиз Трасс называют “безумной, ужасной и опасной”. Риши Сунака именуют “социалистом” – за нежелание понизить налоги. Очевидно, что эта команда не вытащит Британию из экономической ямы. На следующих выборах они проиграют лейбористам и шотландским националистам. Тогда уже встанет вопрос о целостности Соединённого Королевства”, – указывает российский эксперт по англосаксонским странам Малек Дудаков.