Останутся только три. Белорусские партии укрупнят и зачистят

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Белоруссию в ближайшем будущем ждет масштабная политическая реформа, которая должна перекроить всю партийную систему республики.

Об этом заявил информационному агентству Sputnik Беларусь депутат нижней палаты белорусского парламента и председатель Либерально-демократической партии Белоруссии Олег Гайдукевич.

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Главным итогом этой реформы, по словам лидера ЛДПБ, станет создание «партии власти» на основе крупнейшего провластного общественного объединения «Белая Русь», ужесточение требований, предъявляемых к политическим партиям, с последующей их перерегистрацией.

Тема преобразования «Белой Руси» в правящую партию в белорусских политических кругах обсуждается уже очень давно. Я даже считаю, что эта структура изначально создавалась «на вырост» с тем, чтобы в нужный момент ее можно было бы в сжатые сроки развернуть в партию. Ее организационные структуры есть в каждом районе, а первичные организации – на каждом более-менее крупном госпредприятии.

По степени своего влияния и представленности в органах власти «Белая Русь» уже превосходит все политические партии Белоруссии вместе взятые.

Для того, чтобы трансформировать ее в партию, нужны лишь формальности – провести съезд, внести изменения в учредительные документы, перерегистрировать саму «Белую Русь» и ее организационные структуры. Предложение о такой трансформации неоднократно ложилось на стол Лукашенко.

В ноябре 2013 года белорусским парламентом даже была принята поправка в закон «О политических партиях», которая юридически закрепила за общественными объединениями право трансформироваться в партии. Под кого писалась эта поправка – очевидно, однако дальше нее дело не пошло.

Лукашенко не любит партии. Это очевидно уже по тому, что с начала столетия не было зарегистрировано ни одной новой партии. Последней свидетельство о регистрации получила ультранационалистическая Консервативно-христианская партия БНФ, бессменным руководителем которой является лидер националистов 90-х Зенон Позняк, давно уже эмигрировавший в США и управляющий оттуда своей партией в удаленном режиме.

Раскол в среде тогда еще сильных националистов был выгоден Лукашенко и именно это, видимо, предопределило согласие. После этого попыток создать партию было множество, но ни одна не завершилась удачей.

Существующая сейчас партийная система Белоруссии – это тоже реликт из 90-х. Она была законсервирована более 20 лет назад и с тех пор претерпела минимальные изменения. В результате она слабо соответствует политическим запросам белорусского общества. В ней есть множество партий-реликтов, которые, по словам того же Гайдукевича, состоят из «двух человек и печати», однако никак не представлены целые направления белорусской политической мысли. Особенно это касается пророссийского вектора белорусской политики.

В своем заявлении Гайдукевич обозначил общие контуры реформы партийной системы:

– увеличение требований к численности с нынешних тысячи человек до, как минимум, трех; – запрет на внешнее финансирование; – требование к наличию офисов как минимум в двух городах в каждой области; – обязательное участие в выборах.

В результате реформы, считает Гайдукевич, должны остаться три партии: правящая, созданная на основе «Белой Руси», правоцентристская ЛДПБ, руководителем которой он является, а также левоцентристская партия, основным материалом для строительства которой станет провластная компартия.

Нетрудно догадаться, что все три партии абсолютно лояльны Лукашенко и, если такая реформа состоится, то партийная система Белоруссии окажется стерильной. Впрочем, в минском Дворце Независимости таких намерений и не скрывают.

Недаром в принятой на недавнем референдуме Конституции было странным образом изменено определение партии. Если раньше они «содействовали выявлению и выражению политической воли граждан и участвовали в выборах», то теперь их задача состоит лишь в «содействии реализации и защите прав, свобод и интересов человека и гражданина». Вместо политических институтов – то ли правозащитные организации, то ли клубы по интересам.

Политический режим современной Белоруссии – персоналистский. Его несущим стержнем является один человек, от воли которого зависит практически все. Создание партии власти создает дополнительный контур управления, способный стать стабилизирующим фактором. Оно создаст новые социальные лифты для желающих делать карьеру «по партийной линии» и сократит дистанцию между населением и номенклатурой.

С другой стороны, создание партии власти усиливает номенклатуру, делая ее более самостоятельной, что для Лукашенко, привыкшего управлять страной в ручном режиме неприятно. Он недоверчив по своей природе и ему удобнее иметь 15 партий, которые вообще ничего не решают и из которых половина является атавизмом 90-х, чем три, хоть и лояльных, но имеющих политический вес партии.

Реформа партийной системы может означать начало подготовки к транзиту власти. Это не означает скорый запуск транзитных процессов. Ситуация может оставаться законсервированной довольно долго, однако эта реформа, как и усложненная сверх меры конструкция с Всебелорусским собранием, являются механизмами для такого транзита. Причем, если Всебелорусское собрание выглядит экзотично и пока непонятно, как оно будет функционировать, то партия власти – штука привычная и проверенная.