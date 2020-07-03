«Остап Бендер плачет»: Молдавские вертолеты «вылетают» из тени

03.07.2020, Москва, Елена Острякова

Новость о том, что в Молдове группа приднестровцев подпольно собирала вертолеты, получила широкий резонанс. Ее прокомментировал и российский Первый канал, и молдавский президент.

Во вторник прокуратура Молдовы заявила о выявлении подпольного производства «летательных аппаратов, внешне идентичных модели вертолета Ка-26». По версии следователей машины предназначались для вывоза в страны СНГ.

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Неназванный источник в молдавском правительстве в интервью «Комсомольской правде» выразил сомнение в версии прокуратуры.

«Не представляю, как эти вертолеты переправляли через границу! Как это могла проморгать таможня? Это такая афера, что Остап Бендер плачет! Эти самолеты, условно говоря, могли отправлять на Украину, там грузили в самолеты и отправляли в Африку, в Зимбабве, в которой никакие документы на вертолеты не нужны. Опять же условно говоря… А куда же еще могли отправлять? Точно не в цивилизованную страну, где потребуют все официальные документы на такую технику», – сказал источник.

Руководитель подпольной вертолетной мастерской Юрий Чебан заявил изданию NewsMaker, что обнаруженные правоохранителями «вертушки» были не полноценными машинами, а моделями, которые были ему нужны для испытания некоторых деталей. Чебан уже зарегистрировал патенты на редуктор, трансмиссию и несущую колонну вертолета.

«Чтобы продать вертолет, нужна кипа разрешительных документов и сертификатов. А у себя дома я могу строить модели всего, что хочу. Я не нарушаю закон в этом случае», — утверждает Чебан.

На новость отреагировал российский комик Иван Ургант.

«В Молдавии вертолеты запрещены конституцией. Эти изменения пролоббировали производители молдавского вина со словами: “В это стране за вертолеты отвечаем мы», – сострил Ургант.

После этого ситуацию решил прокомментировать президент Молдовы Игорь Додон.

«Некоторые экономические агенты мне звонили и просили: дайте, пожалуйста, их контакты, хотим пригласить их на работу. Это хорошая идея. Я понимаю, они нарушили закон, но ребята очень талантливые. Может, действительно дать им официальный статус. Не думаю, что Молдова потеряет от того, что станет страной, производящей вертолеты. Если они смогли это сделать подпольно, давайте дадим им возможность работать легально. Заработаем деньги в бюджет и поднимем имидж республики Молдова», – сказал Додон.

Он попросил правоохранителей не наказывать крипто-вертолетчиков слишком сурово.

Через несколько часов прокуратору заявила, что все задержанные в результате обысков в подпольном ангаре были освобождены, некоторым из них был присвоен статус свидетеля.