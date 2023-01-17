Осташко укоряет Севастополь за неполную поддержку СВО

Поддержка СВО со стороны гражданского общества отражается в миллиардных суммах благотворительных сборов на покупку всего необходимого для фронта. Но далеко не все общество готово мобилизироваться – и предпочитает отмалчиваться, лишь бы их не трогали.

Такое мнение на «Первом Севастопольском» высказал телеведущий, главный редактор канала «Политическая Россия» Руслан Осташко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«У нас значительная часть общества вообще не вовлечена в процесс специальной военной операции. У них как жизнь шла до 24 февраля, так она и продолжает идти, рестораны как работали, так и работают, как проводили корпоративы, так и продолжают проводить, – подчеркнул Осташко. – Даже в Севастополе, где историческая память, штаб Черноморского флота, 810 бригада морской пехоты, где мало семей, которых бы это не коснулось, не все включены в СВО. И когда в Севастополе все будут включены, тогда мы сможем этого требовать от всего гражданского общества. На текущий момент специальная военная операция затрагивает ограниченный контингент гражданского населения. Возможно Владимир Владимирович изначально хотел, чтобы это было ограниченное вовлечение, и нам бы этого хватило, но мы то понимаем, что для того, чтобы сохранить жизни нашим ребятам – нам нужно полное вовлечение нашего гражданского общества, а сейчас этого не происходит. У нас даже не все публичные персоны – лидеры общественного мнения – высказались по поводу специальной военной операции, просто молчат».

Осташко рассказал, что со своей студией занимается съемками документальных фильмов про СВО и ее героев, но планы выйти на художественный метр ограничены не отсутствием средств, а нежеланием представителей киноиндустрии засветиться в подобных проектах.

«Это вопрос к тем, кто формировал эту индустрию десятилетия до февраля 2022 года. Все же понимали, что у нас коммерческого художественного кино не существует, у нас 90% киноиндустрии держится на государственных инвестициях. Но это ненормальная ситуация, когда мы воспитали за государственные деньги такое поколение актёров, режиссёров, сценаристов, которые отказываются снимать фильмы об актуальной обстановке с точки зрения правды, – подчеркнул телеведущий. – Потому что, если они снимут такой фильм, им запретят ездить в Европу, они попадут в санкционные списки, и не дай Бог, о боже, когда-нибудь не смогут сыграть в Голливуде… Это ненормальная ситуация. Тут есть большой запрос общества на справедливость, а справедливость заключается в том, что люди, которые допустили формирование подобной культурной среды в нашей стране, должны понести уголовную ответственность, а не просто лишиться должностей, разведя руками, мол, не получилось».

По мнению телеведущего, настало время новых имен, новых возможностей. Но им нужны наставники и проводники сквозь дебри бюрократической казуистики.

«Сейчас время новых имен, молодых коллективов, чтобы себя реализовать. Но без опыта, без знаний, без людей в команде, которые имеют административный опыт работы с тем же Фондом кино. Посмотрите на список документов, которые нужно туда подать, а есть люди, которые знают, привыкли работать с этой бюрократией, и могут все сделать правильно. А что там будет в творческом содержании никого не волнует, в этом плане есть ещё куда расти, работать. Это время возможностей – как для правоохранителей проявить себя и очистить наше общество, так и для творцов тоже проявить себя и очистить наше общество от тех, кто не должен заниматься культурой в нашей стране за государственный счёт. Я выступаю категорическим противником цензуры, если человек делает за свой счёт, за свои деньги и не лезет в государственный кошелёк, он имеет право делать на творческом уровне то, что его душеньке угодно. Но практика показывает, что таких творцов за свой счёт у нас в стране ноль целых ноль десятых», – отметил Осташко.