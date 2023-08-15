«Остатки колониальной эпохи» – депутат Толстой требует запретить вывески на английском языке

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Ради возвращения страны на свой исконно исторический путь российское руководство должно законодательно запретить вывески на английском языке, и готовиться к запрету использования англицизмов в русском языке.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Страна свернула со своего исторического пути, и сделала сначала семидесятилетний крюк с коммунизмом, потом тридцатилетний крюк с либерализмом. Мне-то хочется надеяться, что мы возвращаемся в свою историческую стезю. В наш русский, особый, путь, не похожий ни на одну страну. Я считаю, что мы там не находились ни семьдесят лет советской власти, ни тридцать лет этого ельцинского и постельцинского периода. Вот англицизмы о чём говорят. Когда молодые люди всё время употребляют нерусские слова – они просто хотят казаться умнее. Когда это употребляют взрослые люди, то это просто от бедности речи. Можно всегда найти замену этим словам, если ты прочёл за жизнь хотя бы пятнадцать книжек», – сказал депутат.

Ведущий поинтересовался, собирается ли представитель власти на законодательном уровне начать борьбу с англицизмами. Однако Толстой считает, что время для этого пока не пришло – сейчас будет полезнее заняться запретом вывесок на иностранных языках.

«На законодательном уровне должно пройти некоторые время, чтобы те причины, по которым нужно сокращать количество англицизмов, стали для всех очевиднее. А что надо точно запретить на законодательном уровне – это вывески и публичное использование английского языка в уличном пространстве. Потому что это создаёт чужое уличное пространство. Когда у вас вывески магазинов на другом языке в стране – этого нет нигде в мире, это только у нас. Это остатки колониальной эпохи, которую мы пережили за последние тридцать лет. С этим надо расставаться», – потребовал депутат.