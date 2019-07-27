Остатки майданщиков пакуют в автозаки. Анонсированы новые беспорядки в Москве

27.07.2019, Москва, Елена Острякова

Московская полиция продолжила задержания майданной молодежи, которая собралась на этот раз на Трубной площади после того, как прибыть туда группы своих сторонников призвали выпущенные из полиции вожди протеста – Дмитрий Гудков и Илья Яшин.

Ряды протестующих к вечеру сильно поредели. Это они признали сами и стали призывать друг друга не расходиться.

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Ожидалось, что перед собравшимися выступят Илья Яшин и Любовь Соболь. Их отпустили из зала суда, куда они попали после беспорядков на Тверской. Вожаки московского майдана устремились в центр, но Соболь, по данным «Московского комсомольца», вновь задержали на подходе к Трубной.

«Не можем даже подъехать к Трубной, все оцеплено. Уходите от Трубной, там не прорваться и не выйти. Власти создали там ловушку и бьют людей», – написал в своем телеграм-канале Гудков.

В ожидании заводил толпу разогревали либералы рангом пониже. Они призывали не расходиться («Яшина и Гудкова отпустили только потому, что вы стояли») а также предрекали скорое свержение власти («Мы свергнем эту власть. Не допустим, чтобы наши дети были рабами»). Когда с похожим месседжем к толпе обратилась Юлия Галямина, начались массовые задержания.

Правоохранители выхватывали молодых людей из толпы и грузили в автозаки. Остальная молодежь кричала то «Полиция с народом», то «Фашисты». Когда полиция блокировала площадь, Галямина стала просить выпустить людей. Впрочем, молодые майданщики не спешили расходиться.

По данным ОВД-инфо уже задержано около тысячи человек. Это примерно треть протестующих.

«Власть создала на Трубной котел – как немцы в 41 году. Сначала внутри били людей, теперь просто не выпускают. Вокруг все тоже оцеплено. Нас запугивают. Не бойтесь, но и не идите в ловушку, созданную на этой площади. Вы показали сегодня себя настоящими героями. Но сейчас нужно поберечься – не нужно жертвовать собой. Как на войне, нужно отойти и перегруппироваться. 3 августа митинг на Сахарова. Заявка подана»,- анонсировал новые беспорядки Гудков.