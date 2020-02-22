Остатки промышленности Украины рухнули вопреки обещаниям Зеленского

22.02.2020, Киев, Вадим Москаленко

Остатки промышленности Украины с осени начали падение вопреки обещаниям Владимира Зеленского, который анонсировал невиданный экономический рост после прихода новой команды.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил директор экономических программ Центра Разумкова Василий Юрчишин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На сегодня, возможно, самое главное – это то, что практически отсутствует промышленная политика. Промышленность падает, началось это падение с осени. Об угрозах дальнейшего падения предупреждали и эксперты, и работодатели, но власть, к сожалению, игнорировала такие замечания. Более того, в некоторых комментариях чиновники указывали на то, что промышленная политика как таковая уже изжила себя», – заявил Юрчишин.

«Это в том контексте, что как раз сегодня Европа, у которой одна из наиболее либеральных моделей, обостряет и усиливает эти вопросы в дискуссиях относительно дальнейших путей развития промышленной политики, конкурентных позиций европейской промышленности в мире, принимая во внимание активное развитие азиатских рынков и корпораций.

И это тем более звучит странно, потому что много говорится о промышленном безвизе, и про какой безвиз может идти речь, если мы не знаем, что будет происходить и что мы хотим иметь от нашей промышленной политики», – добавил эксперт.