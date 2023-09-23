Остатки «слуг» и группировка Буданова. Кто пойдет на выборы в «блоке Зеленского»?

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Руководство президентской фракции «Слуга народа» в Верховной раде шантажирует своих депутатов возможностью проведения выборов.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет антироссийское пропагандистское издание «Новое время».

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«Чтобы сделать депутатов более послушными, периодически им руководство фракции забрасывало: вот, скоро выборы. А так как большая часть Слуги народа (СН) в следующий список партий, который готовит Офис, не попадет, то это должно было дисциплинировать их с голосованиями», — рассказал один из «слуг».

Напомним, что по графику выборы президента Украины должны состояться в марте следующего года, а парламентские – в сентябре. Сейчас, отмечается в статье, у ближайшего окружения президента Зеленского есть два сценария развития событий.

«Первый — провести только плановые выборы президента весной 2024 года. Потому что, как считают собеседники редакции с Банковой, тогда у Зеленского не будет реальных конкурентов. Зеленский легко переизберется во второй раз, отметил один из топ-чиновников в окружении главы государства. Но если проводить только выборы президента, можно получить массовое недовольство, — общество, мол, хочет убрать «слуг народа» из парламента, потому что народ от них «устал». Поэтому никто на выборах не настаивает. И мы тоже», – описывает ситуация издание.

Второй сценарий — ссылаясь на действие военного положения, не проводить выборы вообще.

«Потому что для президента это тоже опасность: сейчас он главный лидер в государстве, а если мы входим в избирательную кампанию, то его святое право избегать критики, исчезает», — объясняет политолог Николай Давидюк.

При этом на Украине не боятся упреков в нелегитимности власти, если выборы не будут проведены в срок.

«Есть упреки относительно легитимности президента и парламента, если выборы не проводятся. Но кто будет ставить эти вопросы? Единственная страна, которая может поднимать их — Россия. Я не думаю, что у Штатов, или у народа Украины будут вопросы к легитимности Зеленского», – надеется замглавы комитета Рады по вопросам государственного строительства Алина Загоруйко.

Окончательного решения, какой вариант выбрать, пока не имеет никто, в том числе и президент. Впрочем, депутаты Рады рассказывают, что в частных разговорах Зеленский говорит о 2025 годе как о возможном времени для выборов.

Примечательно, что власти на всякий случай к возможным выборам весной 2024-го понемногу готовятся.

«В «блок Зеленского», как пояснил источник в президентской фракции, может войти условная партия «Дія» министра цифровой трансформации Михаила Федорова, «партия военных» под председательством шефа ГУР Кирилла Буданова и остатки СН, — повезет не более 20% от нынешнего состава «слуг», – говорится в материале.

А политолог Давыдюк считает, что в 2024-м выборы-2024 могут стать реальностью, «если ВСУ вернут хотя бы Мелитополь, — без большой или средней военной победы власти они будут невыгодны».