07.06.2018, Киев, Игорь Петров

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Остатки украинской оборонки, не прибранные Порошенко, отдадут НАТО

Украина готова к приватизации своего оборонного комплекса иностранными инвесторами. Об этом Александр Турчинов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, заявил на ІХ экспертном форуме, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы надеялись, что остановили военное сотрудничество с Россией и сразу начнем сотрудничество с нашими стратегическими партнерами – США, Германией, европейскими странами. Но, к сожалению, этого не произошло. Мы получили блок от наших партнеров в вопросах военно-технического сотрудничества, к большому сожалению. И вынуждены были делать полные замкнутые циклы в оборонно-промышленном комплексе.

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И только сейчас первый шаг наши друзья сделали относительно поставок летального оружия. Но нас интересует не столько само оружие, сколько военные технологии. И тут мы готовы сотрудничать.

Мы готовы и инициируем перед нашим парламентом законодательную инициативу относительно снятия ограничений относительно инвестиций и приватизаций наших оборонных государственных предприятий. Мы готовы идти и заинтересованы, чтобы инвесторами были наши стратегические партнеры, а именно страны блока НАТО. Мы идем на это.

Тут мы очень рассчитываем на поддержку и понимание тех, кто действительно считает себя другом и партнером Украины», – сказал Турчинов.