«Остатки в резервацию»: экс-советник Кучмы анонсировал зачистку Украины

Анатолий Лапин.  
29.06.2024 12:52
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Общество, Украина, Экономика


Американские транснациональные корпорации поддерживают войну на Украине, потому что им выгодно уничтожение как можно большего количества населения страны. Это освобождает земли, богатые полезными ископаемыми и уменьшает количество протестного электората.

Об этом в эфире видеоблога журналиста Александра Шелеста заявил эмигрировавший из Украины экс-советник бывшего президента Леонида Кучмы, экономический и политический эксперт Олег Соскин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Американские транснациональные корпорации поддерживают войну на Украине, потому что им выгодно уничтожение как можно...

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«Мы видим, что эти хозяева, которые и направляют сегодня Зеленского и их всех, они хотят, чтобы продолжалась эта бойня, чтобы как можно больше территорий было. Как сказал сенатор Грэм? Он говорит: «Украинцы сидят на полезных ископаемых». То есть чем больше будет идти война, тем меньше украинцев останутся сидеть на этих землях. Логично? Логично.

Тем больше будет убитых, раненых, разрушенных домов, городов, и эти территории, и залежи полезных ископаемых, освободятся. И не надо будет ни у кого землю выкупать, не надо ни с кем говорить надо будет – бери в концессию и все. Там все равно кладбище, никого нет. В принципе, так же было с Латинской Америкой, Южной Америкой, Северной Америкой. А остатки – в резервацию», – заявил Соскин.

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