«Остаточне прощавай» – подсчитано более половины голосов

01.04.2019

Комик и шоумен Владимир Зеленский продолжает уверенно лидировать по итогам первого тура выборов президента Украины.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте ЦИК Украины, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

На данный момент подсчитано более 50% голосов избирателей.

Зеленский набирает 30,2%, за ним следует действующий президент Петр Порошенко – 16,64%, на третьем месте Юлия Тимошенко – 13,08%, на четвертом – Юрий Бойко (11,53%).

Второй тур состоится 21 апреля, в нем будут участвовать кандидаты, занявшие первые два места.