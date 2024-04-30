Остаточный прощавай: у Зеленского уведомили Европу о желании «забить» на Конституцию

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Одной из главных обсуждаемых в контексте ситуации на и вокруг Украины тем стало письмо от киевского Минюста на деревню коллективному европейскому дедушке из Совета Европы, в котором так и не дождавшийся обещанной евроинтеграции «внучок» берет быка за рога и уведомляет, что Украина официально приостанавливает у себя действие некоторых пунктов Европейской конвенции по правам и свободам человека.

Речь идет о статьях, гарантирующих «неприкосновенность жилища, тайну переписки, невмешательство в личную и семейную жизнь, свободу передвижения, права на свободу мысли и слова, право на свободные выборы».

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Перечень статей украинской Конституции, на которые у Зеленского решили «забить» довольно внушителен. Они гарантируют гражданам, в частности, такие права:

неприкосновенность жилья (статья 30);

тайну переписки, телефонных переговоров и другой корреспонденции (статья 31);

невмешательство в личную и семейную жизнь (статья 32);

свободу передвижения, свободный выбор места жительства, право свободно покидать и возвращаться на территорию Украины (ст. 33);

право на свободу мысли и слова, свободное выражение мнений и убеждений, а также право свободно собирать, хранить, использовать и распространять информацию (статья 34);

право на проведение собраний, митингов, ход и демонстраций, а также право на забастовки (статьи 39,44);

право владеть, пользоваться и распоряжаться своим имуществом (статья 41); и т.д.

В письме из Киева в Совет Европы перечисляются меры, стали привычной нормой жизни на Украине Зеленского, но являются очевидным отступлением от украинских же обязательств по ратифицированных киевскими властями Конвенции о защите прав человека и Международного пакта о гражданских и политических правах.

– Принудительное отчуждение частного или коммунального имущества для нужд государства;

– введение комендантского часа,

– особый режим въезда и выезда, ограничение передвижения граждан, иностранцев и лиц без гражданства, движения транспорта,

– осуществление осмотра вещей, транспорта, багажа, грузов, служебных помещений и жилья граждан,

– запрет мирных собраний, митингов, шествий, демонстраций и других мероприятий,

– запрет или ограничение по выбору места пребывания или места жительства,

– запрещение гражданам, состоящим на военном или специальном учете, изменять место жительства или пребывания без должного разрешения;

– установление военного сбора для физических и юрлиц.

Официальным обоснованием таких действий у Зеленского называют действующее в стране военное положение, вызванное «российской агрессией» и необходимость от нее отбиваться. Стало быть, и в этом вопросу у Киева Путин виноват, пускай и косвенно.

В ЕС в ответ заявили, что необходимо принять во внимание «сложные условия», в которых находится Украина. Более конкретная реакция, надо полагать, ее впереди. Но об этом немного позже,

Украинская оппозиция Зе-режиму уже блеет из своих загончиков в Раде, что, дескать, таким письмом Зеленский сказал ЕС «остаточний прощавай!». Ведь одним махом похерены многолетние усилия властей Незалежной по внедрению в стране хотя бы фасадных европейских норм, принципов и прав. И все это были обязательства страны на пути в ЕС.

А Киев теперь выглядит злостным обманщиком и мошенником на доверии. Получив приглашение на вступление в ЕС, задним числом отказаться от всех своих обязательств перед Евросоюзом, уведомив Отцов-Благодетелей явочным порядком об отказе от доброй половины собственной Конституции – это и правда, пользуясь лексиконом Свирида Петровича Голохвастова из известной комедии, не как либо что, а что либо как. То есть уметь надо.

Впрочем, есть и мнение, что Киев пошел на такие крутые меры не с бухты-барахты, а с одной стороны от отчаяния, а с другой – от понимания наличия крепкого тыла. В частности, такую версию «толкает» Арестович. На первый взгляд это звучит парадоксально и взаимопротиворечиво, но только на первый.

Следим за логикой.

«На Банковой поняли, что решение приостановить консульские услуги вызовет ливень обращений украинцев в эмиграции в Европейский суд по правам человека и эти суды Украина проиграет. А еще раньше там поняли, что терять уже особо нечего и приняли решение крутить гайки внутри страны», – говорит Арестович.

Все это совпало по времени с «холодным душем», устроенным украинской делегации по евроинтеграции на недавних переговорах в Брюсселе. Таким образом, Банковая попала в ситуацию цугцванга, при котором неприятный разговор с европейцами именно по внутренней политике – с возможными оргвыводами для причастных – практически неизбежен.

А раз так, то подобная политика (закручивания гаек, срыва стратегической перспективы на вступление в ЕС/НАТО) перестанет быть исключительно внутриукраинским делом, на которое закрывают глаза ради Великой Цели победы над Россией.

Если что, это не авторские домыслы, это я добросовестно пересказываю близко к тексту логику Арестовича и, очевидно, стоящих за ним кругов, рупором которых он выступает сегодня.

Насколько расчет на то, что Запад, дескать, готов отделить мух от котлет и развести проблематику военной поддержки и прав со свободами и с отношением лично к Зеленскому и его выбрыкам? Это вопрос пока что дискуссионный. Лично автору этих строк кажется, что пан Арестович тут склонен выдавать желаемое за действительное.

А вот в той части, где он констатирует, что независимо от происходящего внутри Украины Ада с Израилем Киев получит вдоволь денег на свои военные хотелки, Арестович абсолютно прав. И визит Столтенберга в Киев со 100 миллиардами сразу на несколько лет вперед это подтверждает.

Как и уже озвученные планы того же ЕС по выдаче Украине очередных нескольких десятков миллиардов евро вкупе с обязательствами заказать своей оборонке оружия еще на миллиарды. С последующей передачей Украине в течении тех же нескольких лет.

Сложно всерьез рассчитывать на то, что человек, которому доверили быть оператором освоения таких денег, станет объектом травли с последующим смещением с должности. Но это не защищает его от периодических неудобных вопросов и прочих покусываний.

В конце концов, перед нами живой пример Турции, которую периодически склоняют на Западе за те же самые права и свободы с евростандартами. Что не мешает при этом членству Турции в НАТО и тесному военному сотрудничеству с США.

Так что вопросы к Зеленскому, конечно, будут. Как и возмущения отходом от демократии и частные мнения европолитиков (чаще отставных) насчет того, что происходящее и впрямь «не фонтан». Возможно даже в качестве наказания слегка притормозят процесс кооптации Украины в ЕС – обязательства ведь не выполнены. Но все это чистой воды лирика.

Для самого режима главное – деньги на войну и на поддержание под этим соусом своей власти внутри страны, и политическая поддержка этой войны со стороны Европы. Все это Зеленскому дадут.