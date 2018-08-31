31.08.2018, Москва, Елена Острякова

Убитый сегодня в Донецке лидер ДНР Александр Захарченко был последним, кто продолжал верить в то, что войска республик Донбасса дойдут до Киева.

Об этом в своем телеграм-канале написал известный российский публицист Егор Холмогоров.

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«Захарченко был симпатичный и смелый… Играл свою роль в минском шапито, но кажется, оставался последним, кто вспоминал о мысли дойти до Киева и назад в Украину точно не хотел», – написал Холмогоров.

«С Александром Захарченко был знаком. И он производил на меня неплохое впечатление. Я знаю, что претензии к нему были и у одних и у других, но в сравнении с тем, что всплыло в ходе украинской войны наверх, Захарченко в общем был человечный и понятийный мужчина. И кстати, будучи в первую очередь солдатом, целиком погружался в хозяйственные вопросы, по крайней мере детально их раскладывал. Но самое главное, погибший сегодня Захарченко – один из наших, кто понял что будет происходить, решился на действия и взял на себя ответственность за это решение. Пусть это решение не принесло людям счастья. Но он один из немногих, кто оказался способен решение принимать», – в свою очередь, поделился воспоминаниями военкор и экс-депутат Одесского горсовета Игорь Димитриев.