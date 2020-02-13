Оставаться опасно: меджлисовский телеканал ATR уносит ноги с Украины

13.02.2020, Киев, Максим Карпенко

«Рупор» Меджлиса телеканал ATR, лишившийся государственного финансирования на Украине, может продолжить свою антироссийскую деятельность из Латвии, куда телеканал планируют перевезти ради получения западных грантов.

Об этом в интервью крымскому блогеру Тамбур Шейху заявил член севастопольского отделения общественной организации «Къырым Бирлиги» Ленур Усманов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Усманова, меджлисовцы осознают, что на Украине на них началось давление и вскоре придется отвечать, куда были потрачены выделенные государством в последние пять лет средства, которые должны были пойти на обустройство крымских татар.

«Его закроют, они собираются переехать в Латвию, надеясь на то, чтобы получить какое-то финансирование через диаспору или через какие-нибудь радикальные структуры, за счет НАТОвского альянса.

Но есть один маленький нюанс – отношение НАТО, США к России и во внешней политике на Украине резко поменялось с приходом Трампа. Поэтому то, что было заточено использовать украинский плацдарм против России, то сейчас они говорят: «Нам Украина не нужна, нам нужно, чтобы Украина была в мире с Россией и радикалы нам не нужны».

То есть, теперь уже новая политика Госдепартамента США на корню отказывается от этих радикальных структур. А это значит, что их просто-напросто внутри Украины сейчас начнут мочить…

Ну, давайте скажем честно, за пять лет последних те деньги, которые Украина выделяла на крымских татар, они до крымских татар не дошли, они были исключительно в большей степени направлены на финансирование деятельности этого телеканала, более того, они очень много себе позволяли того, что попадает ничуть не меньше, чем ИГИЛовцы (организация запрещена в РФ, – авт.) в своих высказываниях.

Возникает самый главный вопрос – зачем Зеленскому финансировать канал? Ему лучше построить несколько многоэтажных домов и обустроить крымских татар либо наоборот – использовать эти деньги для иных целей», – заявил Усманов.