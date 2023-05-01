«Оставаться в Бахмуте нет необходимости» – украинский военный эксперт

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Тот факт, что бои за Артёмовск (Бахмут) до сих пор идут, говорит о том, что у киевского руководства политическая целесообразность взяла вверх над военной необходимостью.

Об этом в интервью украинскому пропагандисту Александру Шелесту заявил киевский военный эксперт Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я лично не знаю, что решают в политическом плане, почему именно решили держать Бахмут. Именно по военной линии оно можно было отойти, вторая линия уже готова, там всё нормально, и в принципе уже невозможно выйти на север-на юг, как раньше было, найти «оперативную свободу», уже это невозможно. Почему держат? Есть какая-то политическая целесообразность. Какая – я не знаю. Потому, как я думаю, после войны нам расскажут. Но опять же, война – это слишком серьёзное дело, чтобы поручать её военным. Поэтому решение военные предлагают, высшее военно-политическое руководство из числа гражданских, верховный главнокомандующий утверждает. Военные выполняют приказ верховного главнокомандующего. Посмотрим, что будет дальше, и для каких целей всё это было. Но, если брать по военному искусству, то политическая целесообразность взяла вверх над военной необходимостью», – объяснил ситуацию Стариков.