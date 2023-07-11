«Оставили возможность для торга с Россией»: Зеленский обвинил НАТО в неуважении

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Украина не получит гарантий ни вступления, ни приглашения в НАТО на саммите в Вильнюсе

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», написано в официальном тг-канлае президента Украины Владимира Зеленского.

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Начал он с комплиментов в адрес Запада.

«Мы ценим наших союзников. Мы ценим нашу общую безопасность. И мы всегда ценим открытый разговор. Украина будет представлена в Вильнюсе на саммите НАТО. Потому что это уважение», – написал Зеленский.

Впрочем, далее тон его резко изменился.

«Но Украина тоже заслуживает уважения. Сейчас, по пути в Вильнюс, мы получили сигналы о том, что обсуждаются формулировки без Украины. И я хочу подчеркнуть: эта формулировка только по приглашению, а не по членству Украины. Беспрецедентно и абсурдно – когда нет временных рамок и для приглашения (!), и для членства Украины; и когда же добавляется какая-то странная формулировка об «условиях» даже для приглашения Украины…», – возмущается украинский президент.

У него складывается впечатление, что «нет готовности ни пригласить Украину в НАТО, ни сделать ее членом Альянса».

«Следовательно, остается возможность торговаться членством Украины в НАТО – в переговорах с Россией. А для России это означает мотивацию и дальше продолжать свой террор. Неопределенность – это слабость. И я откровенно обговорю это на саммите», – обиженно резюмировал Зеленский.