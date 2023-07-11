«Оставили возможность для торга с Россией»: Зеленский обвинил НАТО в неуважении

Игорь Шкапа.  
11.07.2023 13:37
  (Мск) , Киев
Просмотров: 916
 
Дзен, НАТО, Политика, Россия, Украина


Украина не получит гарантий ни вступления, ни приглашения в НАТО на саммите в Вильнюсе

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», написано в официальном тг-канлае президента Украины Владимира Зеленского.

Украина не получит гарантий ни вступления, ни приглашения в НАТО на саммите в Вильнюсе...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


Начал он с комплиментов в адрес Запада.

«Мы ценим наших союзников. Мы ценим нашу общую безопасность. И мы всегда ценим открытый разговор. Украина будет представлена в Вильнюсе на саммите НАТО. Потому что это уважение», – написал Зеленский.

Впрочем, далее тон его резко изменился.

«Но Украина тоже заслуживает уважения. Сейчас, по пути в Вильнюс, мы получили сигналы о том, что обсуждаются формулировки без Украины. И я хочу подчеркнуть: эта формулировка только по приглашению, а не по членству Украины.

Беспрецедентно и абсурдно – когда нет временных рамок и для приглашения (!), и для членства Украины; и когда же добавляется какая-то странная формулировка об «условиях» даже для приглашения Украины…», – возмущается украинский президент.

У него складывается впечатление, что «нет готовности ни пригласить Украину в НАТО, ни сделать ее членом Альянса».

«Следовательно, остается возможность торговаться членством Украины в НАТО – в переговорах с Россией. А для России это означает мотивацию и дальше продолжать свой террор. Неопределенность – это слабость. И я откровенно обговорю это на саммите», – обиженно резюмировал Зеленский.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Июль 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть