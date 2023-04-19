«Оставим Европу без газа»: в Москве предложили взорвать норвежские платформы

Владимир Гладков.  
19.04.2023 17:20
  (Мск) , Москва
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Газ, Дзен, Диверсии, Россия, Сюжет дня, Энергетика


Россия должна более решительно отвечать на теракты США и их сателлитов, например, в ответ на подрыв «Северного потока» уничтожить газовые вышки Норвегии в Северном море.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военный корреспондент Дмитрий Стешин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия должна более решительно отвечать на теракты США и их сателлитов, например, в ответ...

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«Взяли, и подорвали «Северный поток». Что можно было сделать, не зная, кто в этом виноват? Есть слабозащищённые газовые вышки Норвегии в Северном море. Вот тогда можно было реально оставить Европу без газа, и уже реально разбираться, кто подорвал, кто был виноват, и так далее.

С нами ведь не церемонятся. Наши слёзы не считаются слезами для них. Так почему бы не избить вассала, чтобы сюзерен всё понял», – сказал Стешин.

Ведущий заметил, что это соседняя страна.

«А она дружеская, мы видим от неё что-то хорошее? Где предел соседских взаимоотношений, которые нужно беречь? Мне кажется, в России сейчас ситуация «Один на льдине и ломом подпоясанный». Нам нечего терять. И это самое лучшее состояние русского человека, когда он начинает мобилизоваться и побеждать. Когда он понимает, что один, нет заступников, и рассчитывать нужно только на себя», – пояснил военкор.

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