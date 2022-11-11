«Оставить Украину буфером» – российский журналист о херсонском «договорняке» РФ и НАТО

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Новости Украины

Для НАТО важно не допустить прямого соприкосновения своих границ с Россией, чтобы минимизировать любую возможность эскалации между двумя ядерными блоками.

Об этом в интервью израильскому журналисту Александру Вальдману заявил редактор отдела политики, заместитель главного редактора российского журнала «Эксперт» Пётр Скоробогатый, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В последнее время все больше и больше сил и средств американцев и натовцев собирается в Восточной Европе. Предполагали о том, что они могут каким-то образом принять участие в белорусской кампании, гипотетически, или каким-то образом войти на Западную Украину. Я думаю, что для НАТО, где точно такое же присутствует стратегическое блоковое мышление, очень важно не допустить соприкосновения границ НАТО и России напрямую. Для НАТО очень важно, чтобы был некий буфер. Потому что близкое соприкосновение резко повышает вероятность эскалации, ошибок. А если речь идет о двух ядерных блоках, то понятное дело – к чему это чисто теоретически может привести», – сказал Скоробогатый, не пояснив, почему НАТО не пугает граница с РФ в Польше и Прибалтике.

Он подчеркнул, что с выходом России из Херсона, Москва фактически подтвердила свое согласие на сохранение буфера с блоком НАТО, оставаясь при сухопутном коридоре в Крым.

«Именно поэтому любая угроза, как Западной Украине, так и тем более Одессе, Николаеву и так далее, воспринималась именно как возможность уничтожить этот буфер между НАТО и Россией. И НАТО было готово предпринять определенные усилия для того, чтобы этот буфер сохранить. Я думаю, что, выходя из Херсона и, обозначая, что у нас нет больше в ближайшем будущем таких амбиций – доходить до Приднестровья, брать Николаев, Одессу. Мы, таким образом, фиксируем, что мы согласны с этим буфером. Что этот буфер между нами и НАТО останется. Таким образом, мы остаемся при своих. Мы получаем прямой сухопутный коридор в Крым, мы получаем побережье, базу, логистику, снабжение водой Крыма и так далее», – считает журналист.