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Если президент РФ Владимир Путин кому-то и обещал не бить по Владимиру Зеленскому, то речи о киевской «Рублёвке» в районе Конча-Заспы не было.

Об этом в эфире «Рой ТВ» заявил член Генсовета Партии Дела, координатор МОО «Вече», военный эксперт Владимир Орлов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы все надеемся на то, что закончится эта растрата ракет «Калибр» на украинские трансформаторные будки, и они, наконец, начнут применяться не по каким-то подстанциям, а по, как минимум, той социальной группе, которая является основным цементирующим звеном киевского бандеровского режима», – подчеркнул он.

«Если там Владимир Путин обещал израильскому премьеру не наносить удары по Зеленскому, то по тому же Геращенко, думаю, Путин ничего не обещал. По Конче-Заспе никто не обещал не наносить ударов. Поэтому часть трансформаторных будок украинских можно оставить в покое, и этот ресурс использовать для ударов по правильным целям», – заключил Орлов.