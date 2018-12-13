Оставшиеся без зарплаты львовские шахтеры грозят перекрыть дороги

13.12.2018, Киев, Игорь Петров

Государство так и не рассчиталось полностью по долгам шахтерам государственных шахт, поэтому шахтеры ГП «Львовуголь» намерены провести масштабную акцию протеста во Львове.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Трое суток подряд шахтеры «Львовуголь» сидят под землей в связи с тем, что им несвоевременно выплачивают зарплату. В понедельник шахтеры из Червонограда приедут во Львов и пройдут пешим ходом от Галицкого перекрестка до обладминистрации и начнут ее блокировать. Шахтеры фактически перекроют движение транспорта по всему Львову. Есть задолженность по зарплате даже за 2015-2016 год», – сообщил он.

В настоящее время в шахте «Лесная» ГП «Львовуголь» находятся около 80 шахтеров, которые не получали зарплату несколько месяцев. Задолженность, которая начала образоваться из-за занижения цены на украинский уголь, на октябрь составляет 57 млн грн. только по ГП «Львовуголь». Общая задолженность государства по зарплате шахтерам на сегодня составляет порядка 685 млн гривен, или 24,2 млн долларов.