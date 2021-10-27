Оставшийся без российского газа Кишинев отключают районами. Молдова отправляет гонца в Москву

27.10.2021 16:54 (Мск), Москва, Елена Острякова

Вице-премьер правительства Молдовы Андрей Спыну сегодня в третий раз отправился в Россию, чтобы продолжить переговоры с «Газпромом» о подписании нового соглашения о поставке природного газа. Есть надежда, что его наконец примет глава корпорации Алексей Миллер (предыдущие два раза Сыну в аудиенции было отказано).

При этом другой участник переговоров, вице-премьер Влад Кульминский, отвечающий за «реинтеграцию» Молдовы, остался в Кишиневе и объясняет журналистам, почему переговоры провалились, еще до их официального завершения.

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Эту же цель преследует сегодняшняя публикация в британском издании Financial Times. В ней утверждается, что «Газпром» предлагал Молдове скидку на российский газ в обмен на коррекцию соглашения о свободной торговле с Евросоюзом и требовал отложить согласованные с Брюсселем реформы энергетического рынка.

Это утверждение уже опровергли и в «Газпроме», и в Кремле.

«Газпром» ведет переговоры с контрагентом о продлении контракта на поставку газа в Молдову исключительно на коммерческих условиях. Мы не считаем уместным комментировать соглашения Молдовы с другими поставщиками», — заявили в «Газпроме».

«Никаких политических моментов нет и быть не может. Это исключительно коммерческие переговоры. Есть потребность, есть коммерческое предложение, есть предлагаемая скидка, есть проблема накопленного долга. Все это носит коммерческий прикладной характер. Никакой политизации здесь нет и быть не может», – сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представители молдавской оппозиции считают, что публикацию в Financial Times организовала президент страны Майя Санду.

«Почему это вброс? Потому что Москве безразлично присутствие Кишинева в зоне свободной торговли с ЕС. Это, как говорится, «личные проблемы» Молдовы. Поэтому не Москва должна предлагать Кишиневу, а Кишиневу следует просить Москву, если (ЕСЛИ!) ему нужен дешевый газ. Иными словами, авторы вброса просто-напросто перевернули с ног на голову переговорную позицию, чтобы заранее оправдать провал диалога с Москвой и при этом выставить себя твердыми защитниками европейского курса», – написал в своем телеграм-канале политолог Эрнест Варданян.

«На самом деле, у нас сформировалось ощущение, что Санду и ПАС имитируют переговоры с Газпромом. Задачи у них другие: подыграть США в газовой войне против РФ, раздавить Приднестровье, обанкротить Молдова-Газ, а потом перепродать их румынам и немцам. Если это так, то нас ждут совсем тяжёлые времена. Главное, чтобы эти лакеи не пошли на войну с Приднестровьем», – считает депутат молдавского парламента Богдан Цыдря.

Между тем официальный Кишинев заявил о покупке 1 миллиона кубометров газа у голландской компании Vitol, которую власти США обвиняют во взяточничестве.

Ранее Молдова закупила такой же объем газа, которого стране хватит на несколько часов, у американско-украинской компания Energy Resources of Ukraine. Она поставит топливо из Польши. Цена не оглашается, но она не может быть ниже 1000 долларов за тысячу кубометров при том, что «Газпром» предлагал газ 600 долларов, и молдавские переговорщики сочли ее слишком высокой.

Во многих городах Молдовы до сих пор не затопили, а в Кишиневе на котельные подают мазут, который застилает небо черным дымом. Однако в молдавской столице чувствуется дефицит электричества. Власти объясняют отключение целых районов проведением ремонтных работ, однако на самом деле, электричество перестала подавать Молдавская ГРЭС, расположенная в Приднестровье. Она также испытывает проблемы с газом.