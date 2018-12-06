06.12.2018, Киев, Семен Дорошенко
 
История, Криминал, Общество, Политика, Украина
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Оставшихся в живых боевиков ОУН-УПА поджидают польские тюрьмы

Оставшиехся в живых боевиков ОУН-УПА, признанных сегодня Верховной Радой участниками боевых действий с полагающимися по этому статусу социальными льготами наравне с ветеранами Красной Армии, в соседней Польше ждет тюрьма, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом напомнил экс-глава представительства Интерпола на Украине Кирилл Куликов на своей страничке в соцсети.

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“Верховная Рада 6 декабря приняла законопроект №8519 о признании участниками боевых действий ветеранов ОУН-УПА (это касается не только тех, кто воевал с Фашисткой Германией (что было ранее), а всех, в т.ч., тех кто виновен в воинских преступлениях и геноциде). У властей Польши есть готовый список из 236 имён, тех, кто совершил действия, нарушающие Закон РП «Об институте национальной памяти» (пропаганда деятельности УПА и националистов, приведшей к массовому уничтожению поляков в Украине в годы Второй Мировой войны), что является преступлением и карается согласно криминального кодекса Польши, а значит распространяется на все страны ЕС (единый европейский ордер)”, – напомнил Куликов.

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