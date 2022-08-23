«Оставшихся жителей Авдеевки сгоняют как живой щит» – Василец

Новости Украины

Во временно оккупированном киевскими экстремистами городе на северо-западе Донецка во многих местах фиксируется отсутствие электричества и водоснабжения, а сами ВФУ подготавливают оборону по мариупольскому сценарию, активно обустраивая огневые позиции на верхних этажах жилых массивов.

Об этом в эфире «Мечта» рассказал украинский журналист, политический деятель Дмитрий Василец передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«Там действительно очень сложная ситуация, потому что жители, несмотря на то, что там у многих нет ни воды, ни света, тем не менее, остаются в надежде дождаться союзных сил. Сейчас режим делает все для того, чтобы насильно их оттуда убрать (местных жителей – ред.). А те люди, которые там чуть ли не насмерть стояли, сейчас их сгоняют на нижние этажи, чтобы занять верхние этажи. Любая высота на поле боя – всегда точка, с которой удобно вести огонь и каждую такую огневую точку союзные силы будут подавлять, а это уже делается из танка или артиллерии. Для жилья это очень печальная история, потому что дом, зачастую, практически полностью выгорает», – поделился он.

Также медиаспециалист ответил на вопрос от коллеги, по какой причине гражданское население не в состоянии выйти с протестными акциями и высказаться против произвола укронацистов.

«Очень сложно издалека анализировать ситуацию на местах, потому что, поймите, спросить (о чем-либо – ред.) человека с оружием вряд ли получится, потому что любые ваши аргументы будут наталкиваться либо на приклад автомата, в лучшем случае, либо на очередь. Это уже делает любой спор неуместным с учетом того, что если начинаешь снимать все, что происходит, уже становишься – чуть ли не «агентом Путина», и тебя могут арестовать, посадить в тюрьму до 15 лет. Таких случаев сейчас – масса. Поэтому мы видим, что с помощью массового террора, в особенности, в Донбассе, такая история прокатывает, и никто даже слова не скажет, потому что любого, кто вступится за здравый смысл сейчас в Украине, объявят «агентом Кремля», – пояснил Василец.

«Сейчас, благодаря западным друзьям Зеленского и олигархату, мы видим, что уровень конфликта очень высокий, поэтому даже на кухне сейчас люди со своими друзьями боятся делиться теми мыслями, которые у них реально есть. Настучать в СБУ – очень разрекламированная история и используется на Украине повсеместно», – подытожил политик.