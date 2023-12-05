Оставшись без наркотиков, Столтенберг увидел, что Россию не победить – экс-аналитик ЦРУ

Вадим Москаленко.  
05.12.2023 20:24
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, НАТО, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


В момент протрезвления от наркотического кайфа к руководству США и НАТО пришло понимание бесперспективности войны против России.

Об этом в интервью американскому юристу Эндрю Наполитано заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В момент протрезвления от наркотического кайфа к руководству США и НАТО пришло понимание бесперспективности...

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Наполитано попросил прокомментировать слова генсека НАТО Столтенберга о возможности получения «плохих новостей» с Украины.

«Слава Богу, что Столтенбергу не требуется сдавать анализы на наркотики. Ты же знаешь, раньше он был под кайфом от марихуаны.

Но сейчас он по крайней мере осознал реальную ситуацию: российские военные контролируют поле боя. Не важно, что делает Украина – у них нет войск, нет оружия, нет инициативы, чтобы победить Россию», – ответил Джонсон.

«Реальность такова, что Россия собирается сокрушить Украину в течение следующих двух месяцев. И США или НАТО ничего не могут сделать, чтобы остановить это.

Да, можно возразить, что Украина ещё воюет. Но посуди сам – они отправляют беременных женщин на передовую. Это знак, что ты проигрываешь», – добавил он.

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