«Оставьте второй сорт в покое»: в Киеве предлагают не брать в ВСУ русскоязычных

Игорь Шкапа.  
24.11.2023 15:58
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Мова, Украина


Часть русскоязычных граждан Украины перейдет под давлением на «мову», но это обернется для страны территориальными и демографическими потерями.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью украинскому журналисту Александру Шелесту заявил киевский политтехнолог Андрей Золотарев.

Часть русскоязычных граждан Украины перейдет под давлением на «мову», но это обернется для страны...

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Ведущий заметил, что после скандала, вызванного заявлением львовской националистки Ирины Фарион, заклеймившей ВСУшников, говорящих на русском, вылез языковой омбудсмен Тарас Кремень, заявивший, что на фронте украинские солдаты стреляют туда, где слышат русский язык.

«За день до Арестовича я высказал такую мысль. Почему та же Фарион и Бенюк не предлагают призывать только украиноязычных. Ну раз это честь, оставьте граждан второго сорта в покое. Но судя по всему, тут эта логика не действует», – сказал Золотарев.

По его словам, юго-восточным регионам достается с двух сторон. Так, с одной стороны, они сильно пострадали от боевых действий.

«С другой стороны, логика «вата голоса не имеет». По сути, эти люди ущемлены и политических, и религиозных правах. К чему это может привести? Если мы исходим из идеологии украиноцентризма, часть русскоязычных перейдет на украинский. И таких немало. Но это обернется людскими и территориальными потерями для Украины», – предупредил эксперт.

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