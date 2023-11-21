Остин из Киева: ВСУ зимой будут еще более агрессивными

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ВСУ должны сделать выводы из неудачного летнего контрнаступления и продолжить зимой еще более агрессивные действия против России.

Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин во время ночного брифинга в Киеве, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я думаю, что они готовы к зимним боям. И, безусловно, в прошлом году они проделали отличную работу. В этом году мы ожидаем, что они будут действовать в соответствии с тем, что сказал президент Зеленский и будут еще более агрессивными… У них есть все необходимое для успешного ведения боевых действий в зимнее время», – сказал американский гость.

«Согласен с президентом Зеленским – самое правильное, что нужно делать, – это продолжать настаивать на борьбе, дать бой врагу», – добавил министр обороны США.

Он призвал не драматизировать итоги летнего наступления ВСУ.

«ВСУ – это обучающаяся организация, и она будет продолжать извлекать уроки из всех своих операций до этого момента», – сказал Остин.

Он утверждает, что Россия уже потеряла 50% территории, занятой с начала СВО.

«Они вернули себе половину территории, которую первоначально оккупировали русские… Они причинили значительный ущерб Черноморскому флоту и фактически заставили его немного передислоцироваться. Если вы посмотрите на ущерб, который они нанесли русским сухопутным войскам в целом, то он будет значительным. И России потребуется довольно много времени, чтобы оправиться от этого и создать те силы, которые у нее были. Мы же говорили, что это будет тяжелый бой? Это изнурительный бой, и, я думаю, мы будем наблюдать это и в будущем», – Остин еще раз опроверг надежды некоторых экспертов о том, что целью его прилета в Киев было принуждение к «заморозке».

Министр обороны США также выразил уверенность, что Украина получит финансирование в нужном объеме.

«Я продолжаю видеть поддержку обеих партий в обеих палатах Конгресса… То, что происходит, имеет значение не только для Украины, но и всего мира. Речь идет о международном порядке, чтобы не жить в мире, где диктатор может в один день проснуться и принять решение аннексировать собственность своего мирного соседа. Это не тот мир, в котором мы хотели бы жить», – пафосно объявил Остин.