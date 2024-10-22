Остин приезжал в Киев проверить вменяемость Зеленского – киевский миллионер

Министр обороны США Ллойд Остин приезжал вчера в Киев со срочным визитом для того, поскольку на Западе созрел консенсус по поводу заморозки конфликта на Украине по нынешней линии разграничения.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил эмигрировавший с Украины миллионер Геннадий Балашов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«А зачем приехал Остин? Ну, приезжает настолько высокое лицо за 15 дней до выборов в Америке, приезжает срочно в Киев, это его четвертый визит. Но если мы сопоставим чреду приездов и состояние президента, то я прихожу к выводу, что Остина интересует, как и всех остальных лидеров стран коалиции, которая сейчас столкнулась с противостоянием с коллективным югом, с агрессией России и с угрозами ядерного взрыва, то есть сейчас принято решение купировать этот конфликт, то есть заморозить его по линии разграничения там, где идут бои. И в этом плане очень важно наблюдать за Зеленским, потому что что его здоровье совсем не внушает уверенности», – сказал миллионер.

«Я думаю, что и Байден обходил Зеленского в силу того, что Зеленский находится в невменяемом состоянии. Они это видят, понимают, что политическая власть Украины находится уже в подвешенном состоянии, что в принципе, наверняка они приняли уже решение о смене политического режима, изгнании Зеленского вместе с Ермаками, со всей этой студией 95-го квартала. Для этого надо обернуть это в обертку и заставить их пойти на выборы. Но самая главная задача, которую они преследуют: а не натворит ли Зеленский в оставшиеся 15 дней до выборов чего-нибудь такого, что повредит избирательной кампании Камалы Харрис? Потому что у Зеленского есть спонтанные выбрыки, когда он находится в состоянии измененного сознания», – заявил Балашов.