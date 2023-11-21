Остин привез в Киев документ о сокращении помощи и переходе в оборону – Бортник

Министр обороны США Ллойд Остин привез в Киев бумагу из нескольких страниц, где написано про сокращение помощи и необходимость перейти в стадию стратегической обороны.

«Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это сообщение будет как минимум состоять из двух страниц. На первой странице будет написано, что мы будем делать дальше в условиях сокращения военной поддержки. В условиях того, что конгресс, мы видим, продолжает дискуссии относительно будущей помощи Украине и Израилю, обустройства мексиканской границы. И в любом случае, когда бы это решение не принято, а там звучат разные даты – и после 23 ноября, и до Нового года, и даже в следующем году, – в любом случае этот пирог разделят на троих и помощь будет существенно меньше по сравнению с предыдущими полутора годами. Я думаю, информирование об этом и привез Ллойд Остин. Кроме того, остаются критические месяцы, ближайшие, когда помощи вообще нет и Пентагон вынужден изыскивать, переоценивать запасы, пакеты поддержания украинской возможности в виде боеприпасов, запчастей, всего остального уже через внутренние усушки и утряски», – сказал эксперт.

«На втором листе будет написано, скорее всего, но это мое допущение, что украинцы – переходите к стратегической обороне. Ресурсов в ближайшее время – и денежных, и военных, да и технологий прорывных, которые позволили бы полностью деоккупировать военным путем все захваченные российские территории, нет. Более того, продолжение нахождение вас в стадии контрнаступления несет значительные риски, можно истратить те ресурсы, которые у вас есть и, соответственно, пропустить большие российские наступления, поэтому стратегическая оборона – это новый этап, новая фаза войны, на которой будут находиться украинские вооруженные силы как минимум до завершения американских выборов», – заявил Бортник.