Осторожно: Шарий деморализует сторонников России, помогая украинским нацистам

Новости Украины

Рупор «украинских адекватников» блогер Анатолий Шарий присоединился к распространению играющих на руку украинским нацистам сообщений, деморализующих сторонников России.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем видеоблоге Шарий подчеркнул уверенность Владимира Зеленского в победе при поддержке Запада.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Все мы, друзья, прекрасно поняли, что, наверное, плана нет. Плана на самом деле, по всей видимости, нет. Прошла ночь, которая являлась последней, скорее всего, для того, чтобы осуществили россияне контроль над Киевом. Я общаюсь с утра с рядом экспертов – у меня ко всем один вопрос, а что это было? Я вижу Зеленского, уже довольного, счастливого. В принципе, он понимает прекрасно, что происходит, и из ОП нам приходит информация о том, что этому ничтожеству говорят, что он теперь будет типа Черчилля. Это прямая речь, ему это втирают, и он счастлив. В принципе, это тот самый случай, когда действительно ничтожества получили возможность быть как Черчилли… Все присматриваются, все знают, что буквально самая сильная армия не только на континенте. Но сейчас третий день. Люди же видят и люди же понимают», – заявил Шарий.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее пользователи социальных сетей обнаружили старое сообщение с угрозами в адрес России, которое Шарий публиковал в социальной сети Facebook.

Шарий обещал, что при помощи умелой пропаганды можно оторвать от РФ не только Крым, но и другие российские регионы, граничащие с Украиной.

«Россияне, не радуйтесь. Я считаю Крым украинским и уверен, что когда-нибудь у власти в моей стране окажутся люди, достаточно умные для того, чтобы сделать жизнь на «материке» такой, что крымчане сами захотят стать украинцами и вернуться. А также в Украину начнут проситься жители приграничных с Украиной областей, они начнут говорить по-украински, и Киев вынужден будет защищать их право на самоопределение. Также молите Бога, чтобы я не стал курировать украинские СМИ и «Министерство информации», потому что тогда вместо хуторских рогульков, рассказывающих нелепые басни на завалинке, мир увидит бездушных профессиональных боксёров, укладывающих информационного противника в нокаут одним ударом», – писал Шарий.

Позже комментаторы выяснили, что данное высказывание – не фейк и действительно было написано Шарием. Сообщение было стерто со страницы в фейсбуке, однако его анонс оставался в Twitter Шария.