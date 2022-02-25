Осторожно: Украинские фальшивки

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Новости Украины

Где-то уже к вечеру 24 февраля активизировались украинские фейкомёты, контролируемые Центром информационных и психологических операций, поутру словившим «калибр» в головное здание. Судя по всему, центр по созданию фальшаков переместился во Львов, откуда была возобновлена скоординированная атака на общественное сознание.

К примеру, родители российских военнослужащих срочной службы, выкладывающие фотографии сыновей в соцсетях, стали получать СМСки, в которых сообщалось, будто Минобороны РФ из-за огромных потерь на Украине негласно приказало перевести всех срочников на сверхсрочную службу. Ну, или, как сегодня принято говорить, на контракт.

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В ряде онлайн-форумов среди мамочек вспыхнула паника, ведь, как известно, срочников в горячие точки не посылают.

Похожую истерию украинские средства массовой дезинформации раздували накануне выборов президента Украины в 1998 году. Тогда был произведён информационный вброс через агентство «Одна баба сказала», в котором говорилось, будто вслед за победой кандидата от КПУ Симоненко граждане Украины призывного возраста поедут воевать в Чечню.

Несмотря на явный идиотизм и грубость фальшивки, она наделала большой переполох среди мамаш призывников и явно повлияла на результаты выборов.

Так или иначе, но, судя по тому, как развивается успех российских группировок, засевшие в жилых массивах оккупированных городов ЛДНР бандеровцы таки дождутся сокрушительного удара с тыла, где у них нет эшелонированной обороны.

Ну что ж, как говорили советские полководцы в Великую Отечественную, если враг не сдаётся, его уничтожают. Смерть фашистским оккупантам!

Стало очевидно, что части и подразделения ВСУ не особо стремятся воевать с российскими войсками, предпочитая оставлять за собой разруху при отступлении. Украинские вояки выполняют, скорее всего, принятый ранее план разрушения гражданской инфраструктуры перед наступающими российскими боевыми группами, что подтверждают взрывы автомобильного моста в районе Геническа и плотины Печенежского водохранилища в Харьковской области, как и намерение прикрываться мирным населением, заблокировав выезды из городов.

Опыт, понятное дело, приобретён во время оккупации части Донбасса.

В Сумах, в окрестностях военного артиллерийского училища (которое, между прочим, в конце 60-х закончил специалистом по крылатым ракетам мой родной дядька, младший брат отца), произошёл бой. Ранее тихо сидевшее мышами по казармам чубатое воинство внезапно атаковало российскую группировку. Произошёл затяжной бой, территория училища в огне. Какие будут сделаны выводы – непонятно, ясно только, что просто обходить казармы с «миролюбивым» контингентом ВСУ в дальнейшем было бы непростительной ошибкой.

Пока неизвестно, каким образом в ближайшее время решится судьба металлургических заводов Мариуполя. Взрыв этих предприятий нанесёт огромный экономический и экологический ущерб Донбассу.

В настоящее время известно, что, распоряжением владельца комбинатов «Азовсталь» и «Имени Ильича» олигарха Ахметова рабочие выставлены на улицу, а оборудование предприятий приказано законсервировать. Не исключено, что под этим кроется порча производственных мощностей, чтобы они достались ДНР грудой металлолома.

В руководстве ДНР утверждают, что им поступила информация о подготовке заводов к взрыву силами СБУ.

Выяснилось также, что в ночь перед началом спецоперации Зеленскому поступило ультимативное предложение из Кремля о начале реализации Минских соглашений. Зеля, проконсультировавшись с кураторами из Лондона, дал категорический отказ. Теперь хрипатый клоун, потерявший страну, срочно ищет переговоров с российским руководством, одновременно отдав приказ ошмёткам ВСУ «жесточайше уничтожать российских агрессоров» и раздавая с уцелевших складов огнестрел кому попало.

Даже по сравнению с упырём Порошенко Зеля выглядит конченым дегенератом. Он смешон и жалок.

Продолжаем наблюдать за развитием событий.