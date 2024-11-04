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За десять лет, прошедших с исторического дня воссоединения Крыма с Россией, расплодившиеся при Украине на полуострове экстремистские организации понесли сокрушительный ущерб: прекратил свое существование и практически полностью потерял влияние одиозный «меджлис», а также террористическая группировка «всемирного халифата» «Хизб ут-Тахрир», отметившаяся в сирийской войне на стороне запрещенного ИГИЛ.

По разным данным, на момент воссоединения в Крыму насчитывалось 15-20 тысяч «хизбов», для которых Киев создал условия для максимального благоденствия. В Симферополе, к примеру, было организовано «общежитие мусульманской молодежи», где компактно проживали экстремисты, в том числе получившие боевой опыт в Сирии. Этих боевиков планировали привлечь к этническим чисткам на полуострове в подходящее время, которым стал «Евромайдан». Однако на самой Украине «хизбы» преследовали своей целью основание «демо-версии» «всемирного халифата», включающего территории Крыма и южных областей.

Сбыться этим мечтам было не суждено: «вежливые люди» сработали на опережение, отчего большинство бородатых деятелей со своими, замотанными по брови, ханум, вынуждены были податься в бега.

Всего пару лет назад, поголовье «хизбов» не только в Крыму, но и по всей России, сократилось до 2,5 тысяч активных членов. Тем не менее, опасность исламистского экстремизма и терроризма все еще сохраняется, поскольку большинство потенциальных боевиков залегли на дно в виде «спящих ячеек».

На полуострове сочувствующие «хизбам» представлены так называемой «правозащитной организацией «Крымская солидарность», основателем которой является Абдурешит Джеппаров, собравший в 2016 году под её крышей адвокатов, активистов и «независимых журналистов», заручившись поддержкой киевской хунты. На «Крымскую солидарность» также работает ЦИПсО.

В задачи «Крымской солидарности» входит создание провокативных ситуаций для трансляции картинки «притеснения мусульман в России». Сюжеты затем должны получить максимальный резонанс в украинских и западных СМИ, одновременно идет юридическая защита и материальный «подогрев» осужденных и находящихся под следствием членов «всемирного халифата».

«Крымской солидарности» удавалось разгонять скандалы через либеральные российские СМИ и не так давно прикрытое «просветительское общество «Мемориал».

Мемориальцы с либерахами устраивали визгливое исполнение жалеек, из которых следовало, что «хизбы» — вовсе не экстремисты, а группа тихих бородатых людей, по-иному читающих и толкующих Коран. О том, что «хизбы», в том числе крымские, были зафиксированы в Сирии, в рядах ИГИЛ, плакальщики по найму предпочитали умалчивать.

Достоверно известно, что сын основателя «Крымской солидарности», Абдулла, воевал в Сирии на стороне ИГИЛ, где его и уконтрапупили.

Крымское Управление ФСБ, как известно, проводит регулярные обыски и задержания в местах компактного проживания сторонников «всемирного халифата», находя в тайниках стопки экстремистской литературы и наглядной агитации. Во время одного из обысков у крымских «хизбов» были найдены фото, на которых красовалась группа адептов, переодетых в форму сотрудников МВД РФ. Видать, пацаны готовились к громкой провокации, но их вовремя взяли за хобот.

Каждый такой рейд становится причиной громких рыданий проукраинских информпомоек, вроде «Крым.Реалии», тиражирующих жуткие истории о безумных страданиях «мирных сторонников ислама в путинских застенках».

Среди «ужасов нашего городка» встречаются, например, такие леденящие душу истории:

Одному из задержанных «хизбов», астматику, не понравились ингаляторы, предоставленные ему врачами СИЗО. Видимо, ингаляторы эти были недостаточно халяльными, без надписей во славу «всемирного халифата». Во всяком случае, эта не стоящая выеденного яйца история была подана, как «издевательство над инвалидом в путинских застенках».

Или. Одному из «хизбов» не дали воспользоваться судебным заседанием, как трибуной для произнесения огненной речи, что также повернули в украинских СМИ, как «зажим свободы слова».

Среди прочего вздора, припоминается жалоба «активиста» Эдема Смедляева, которому, видите ли, власти изолятора «отрезали доступ к свежим овощам и фруктам».

По-видимому, пан Смедляев перепутал исправительное учреждение с частным отелем, которым владеет его супруга. Насколько известно, в передачах ему никто не отказывал, но «борцу с прижимом», видимо, хотелось иметь возможность хомячить тонкую пищу в любое время суток.

Среди заступников «хизбов» следует отметить бывшего адвоката «Крымской солидарности» Эмиля Курбединова. Бывшего, потому что в 2018 году Минюст Крыма лишил Курбединова права на адвокатскую практику, найдя в его действиях признаки экстремизма.

Эта мера вызвала страшное волнение в рядах адептов «Крымской солидарности», включая «геев, правозащитников и демократических журналистов». Было спето множество жалостных песен, как это «незаконно», однако против «солидаристов» сыграло то обстоятельство, что их шайка не имеет соответствующей лицензии, хотя и получает неплохие деньги извне за свои услуги экстремистам.

В частности, в 2021 году «независимые журналисты и адвокаты» получили через МИД Украины 7 млн рублей на свою подрывную деятельность.

Несмотря на запрет на адвокатскую практику, Курбединов, можно предполагать, нисколько не потерял в доходах, выступая консультантом для «Крымской солидарности». Известно, что Курбединов регулярно выезжает за границу, в его личном гараже в полной исправности стоят не самые дешевые «автивки», а в одном из уютных уголков Симферополя бывший адвокат строит хибару площадью 400 кв. м. За правду страдает, в общем.

Подводя итоги, хочется отметить, что, если чем и занимается на полуострове «Крымская солидарность», то самодискретизацией. Нечасто на просторах можно отыскать настолько упоротую структуру, которая своими криками, кривляниями и постановочными плясками вызывает отторжение у жителей полуострова.

В своей деятельности, «Крымская плафторма» не стесняется откровенного вранья, утверждая, будто движение «хизбов» абсолютно легально в странах Западной Европы. В настоящий момент деятельность «партии», помимо России, запрещена во многих государствах мира, среди которых Германия, Азербайджан, республики Средней Азии, Турция, Индонезия, Малайзия и большинство арабских стран. Даже в США её относят к числу организаций, способствующих распространению экстремистских настроений среди мусульман и потенциально способных оказывать идеологическую поддержку терроризму. Что не мешает, впрочем, властям США и ЕС объявлять осужденных в России «хизбов» «правозащитниками» и даже «узниками совести». Цель оправдывает средства, знаете ли…