Осторожно: В Крыму появились лже-волонтёры

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Похоже, Крым также затронула печальная тенденция появления нечистых на руку дельцов, стремящихся подзаработать на СВО. Как сообщают местные паблики, в последнее время под видом «волонтёра» в Севастополе пыталась «окучивать» военных некая Третьякова Евгения Витальевна, 1974 года рождения, предпринимательница из Барнаула.

Представляясь позывным «Звезда Алтая», дамочка приезжала на позиции российских военнослужащих с целью установления неформальных отношений с командованием, вручала дорогостоящие подарки и предлагала подписать приёмочные ведомости на различные несуществующие позиции. Мадам устраивала сбор гуманитарки, которой распоряжалась по своему усмотрению.

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Канал «Чёрный список компаний» публикует подробности одного из эпизодов, где участвовала деловитая гостья из Барнаула – она пыталась провернуть свою схему, используя севастопольских морпехов, – подав в фонд «Zа добро» заявку на гуманитарку якобы от лица черноморцев, но с затертой фамилией и без печати на бланке. Когда афера стала достоянием общественности, заказ уже был отгружен и направлялся в Луганск, где не было ни одного подразделения бригады.

Впрочем, оказалось, что «Звезда Алтая» таким образом втерлась в доверие и другим командирам подразделений, участвующих в СВО. На дамочку поступает много жалоб о провернутых ею махинаций под соусом «волонтерской деятельности», а на самом деле, мадам обманывает людей, собирающих деньги для фронта, и сама определяет, куда и на что пускать полученную гуманитарку. Все попытки разобраться встречают с ее стороны негатив и агрессию.

В настоящий момент в отношении деятельности Третьяковой проводится служебное расследование, подключились и компетентные органы. Деяния имеют все шансы быть квалифицированы как мошенническая схема, которую псевдо-«волонтер» использует в целях личного обогащения.

По данным Федеральной службы судебных приставов РФ, гражданочка из Барнаула имеет задолженность на общую сумму 676 тыс. рублей. Интернет сообщает, что на нее оформлена контора «ООО ПК «Евростандарт», где она трудится директором и занимается выращиванием зерновых (кроме риса), зернобобовых и масличных культур. Видимо, бизнес у дамочки не задался, отчего её потянуло на волонтерские хлеба с жульническим уклоном.