Острая фаза дефицита воды в Крыму уже прошла

18.05.2021, Симферополь, Максим Карпенко

В настоящее время крымские населенные пункты в целом перешли на нормальное водообеспечение.

Об этом в эфире телеканала «Миллет» заявил глава республики Сергей Аксенов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Острую фазу прошли. Сейчас острая фаза сохраняется только в Алуште, где режим сегодня два на три часа – два утром, три вечером. В данном случае Ялта, как я уже говорил, по 1 июля полностью водоснабжение с шести утра до ноля часов. С 1 июля – круглосуточно самый минимум до 1 октября. Если у нас погода изменится в лучшую сторону, то однозначно уже изменений не будет и возврата к графикам не будет. По Симферополю c запуском Бешкерек-Зуйского водозабора мы практически полностью выскочим из ситуации.

При этом по Ялте ряд проектов, в том числе и сбора всей воды, которая выходит непосредственно сегодня, сливается в Черное море и уходит, еще ряд проектов, которые руководство МинЖКХ и «Воды Крыма» еще обсуждает», – заявил Аксенов.

Глава республики также подчеркнул, что для обеспечения проблемных Алушты и Симферополя будут построены еще два водохранилища.

«Скорее всего, будут построены еще дополнительные водохранилища – в Симферополе на 15 миллионов кубометров и в Алуште на 8 миллионов кубометров. Мы сейчас делаем технико-экономическое обоснование. В Ялте мы полностью просмотрели, подготовили место для строительства опреснительной установки, поэтому рассчитываем, что эта острая фаза нас минует и Крым будет обеспечен в полном объеме», добавил руководитель Крыма.