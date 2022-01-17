Остров дураков, или Лови волну рабства

Лишний раз убеждаюсь, что главные новости исчезают в тени других, более выпуклых, но менее важных. Вот и эта неделя стала тому подтверждением.

А меж тем имеем: семилетняя россиянка заработала 2 миллиарда рублей за год. И далее подробности: Анастасия Радзинская, уроженка Краснодара, вошла в топ-10 самых высокооплачиваемых Youtube-блогеров по версии Forbes. Речь о канале Like Nastya с 85,7 млн подписчиков. Это то, что называется детский контент. Игрушки, линейка одежды, веселье, дурь.

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Фокус и трагедия тут в том, что миллионы детей мечтают оказаться на месте Насти. И, собственно, для того прилагают все усилия. Но ещё большая беда в том, что родители хотят, в общем, того же – и заявляют: для чего учиться, если всё дело в лайках?

Кто-то полагает, будто мы живём в мире постмодернизма. Термин не совсем верен. Но дело не в терминах ведь, а в реальности. Какова же она? Пожалуй, впервые за всё время существования человеческой цивилизации разрушена любая иерархия. Не нужно Отечество. Не нужны родители. Не нужно образование. Не нужны знания, как таковые. Только успех, рассчитываемый машиной. Это что-то намного страшнее матрицы. Намного страшнее.

Понятно, что отрицать эту псевдообъективную реальность невозможно. Ставка делается на семилетних и на их успех – поколение цифры. То, которое будет обитать в матричном пространстве, лишённое всяких корней. Без роду, без племени. И миллиардам внушается мысль, что только так и надо. Только так можно прожить сыто и счастливо. Порочная мысль.

Потому что в успехе той же Насти Радзинской нет ни капли её работы. Успех не достигнут благодаря знаниям, таланту, харизме. А за счёт чего он случился? У меня был опыт встреч с молодыми и совсем молодыми людьми успеха – всеми этими тиктокерами и блогерами. Так вот, они в один голос предлагают единственный рецепт успеха – ловить волну. Да, да, речь не о знаниях и не о трудолюбии. Речь исключительно о том, чтобы оказаться в нужном времени и в нужном месте и не постесняться заплатить за это такими анахронизмами, как честь, совесть и тому подобными вещами.

Ловить волну. Вот и всё. Фактически речь о превращении совсем молодых и юных в стадо, в абсолютное стадо, которое будет управляться трендами, подписками, рекомендациями. Ну а те, в свою очередь, станут контролироваться группой людей, в руках и мозгах которых сосредоточится реальная власть. По сути, мир превращают в Остров дураков, пророчески описанный Носовым в «Незнайке на Луне». Рабы, довольные своим рабством. Местами даже успешные рабы.

Можно ли отменить подобные расклады? Переубедить кого-то, что, выражаясь старомодно, так нельзя? Вряд ли, когда речь идёт о двух миллиардах для семилетней девочки. Но уверен, что можно попытаться сделать сферы, где нужны реальные таланты, реальные знания, более востребованными и насыщенными успехом. Сделать это не трудно. Хотя бы для того, чтобы объяснить своему ребёнку: учиться надо, а суперуспешными блогерами станут единицы, а вот миллионам придётся зарабатывать продажей своей задницы в прямом и в переносном смыслах. Вот только вопрос: есть ли тот, кто в принципе захочет менять нынешний статус кво? Или всех всё устраивает?