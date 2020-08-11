«Остров фортов»: Главный флотский музей России открывается в Кронштадте

11.08.2020, Санкт-Петербург, Игорь Самойленко

Рядом с Петербургом появился новый крутой объект для туристов и любителей истории – в Кронштадте открыт исторический парк «Остров фортов». Это огромный музей под открытым небом. Он посвящен Военно-морскому флоту. С 8 августа вход на территорию бесплатный для всех желающих.

На площади в девять гектаров расположены тематические площадки – исторические зоны, места для прогулок, отдыха и развлечений, огромная детская площадка и т.п.

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Центральная часть парка – Аллея героев российского флота, которая рассказывает о более чем трех веках истории ВМФ. Сюда же включен и Маяк памяти с 200 именами героев-моряков, начиная с эпохи Петра I и до наших дней.

Новый парк, который построили за три месяца, – это только первая очередь масштабного проекта по реконструкции всего Кронштадта. Весь «Остров фортов» займет более 100 гектаров территории, прилегающей к Каботажной гавани. Тут появится новая набережная, музеи, кафе, гостиницы, выставочный центр, научные объекты и т.п.

Проект одобрен президентом Владимиром Путиным, который утвердил его год назад.

«Центр сосредоточения военно-морской истории и исторически, и логически, — это Кронштадт. Это первый шаг, сделанный к возрождению истории для того, чтобы не только подрастающее поколение, но и все мы с вами помнили, откуда как есть и пошел флот российский», — заявил присутствовавший на открытии главнокомандующий ВМФ России Николай Евменов.

«Очень надеюсь, что это место будет не только данью памяти тех, кто жил здесь, родился на этой замечательной кронштадской земле, и своей жизнью, своими делами, создал славу нашему Отечеству. Я думаю, что будет привлечен и молодежный сектор, потому что этот парк будет с новым технологиями, интерактивностями. Наша прекрасная молодежь подтянется, и таким образом узнает историю нашей страны», – сказал приехавший на церемонию известный актер Константин Хабенский.

«Идея создания парка очень своевременная и актуальная, и Кронштадт подходит для ее воплощения идеально. Практически вся история Балтийского флота связана с этим городом, и где, как не в нем, «Остров фортов» должен быть построен.

Безусловно, стоит сделать Кронштадт центром притяжения туристов не только со всей России, но и со всего мира, так как мировая история вершилась в том числе и на его улицах. А сам город является памятником не только воинской славы России, но и архитектуры, и, безусловно, достоин того, чтобы представлять историю Военно-морского флота нашей страны», – сказал «ПолитНавигатору» член организации «Офицеры России», Герой России Сергей Липовой.

С ним согласен зампредседателя Общероссийского движения «Сильная Россия», Герой России Александр Головашкин:

«Российская армия состоит из разных родов войск, подмосковный парк «Патриот», к сожалению, не имеет возможности представить морскую тематику масштабно, а Кронштадт полностью подходит и исторически, и территориально. Часть морского парада, приуроченного к Дню ВМФ, проходит в Кронштадте, поэтому открытие парка очень своевременно и востребовано. Кронштадт – это наша история, история страны и история флота, и я считаю, что парк будет, несомненно, на своем месте», – сказал Головашкин.

Военный историк Армен Гаспарян подчеркнул, что «Остров фортов» в Кронштадте станет достойным продолжением подмосковного парка «Патриот».

«Со времен Александра III и его знаменитых слов про двух союзников России ничего не поменялось. Но исторически, почему-то, так получилось, что флот всегда находился в гораздо меньшем пиаре, чем того достоин. И то, что в Кронштадте появляется подобного рода парк-музей, это превосходно. Потому что традиции флота должны передаваться из поколения в поколение. Будущие моряки, люди, которые свяжут свою жизнь с российским флотом, они должны знать истоки. Как у нас есть, условно, парк «Патриот», – прекрасно, что будет такой и у флота, где портреты героев, где рассказы об их подвигах, где священные реликвии Русского императорского или советского Военно-морского флота. Чтобы люди могли на это смотреть, проникаясь тем самым этой истории. Это не пропаганда, а передача исторической традиции от одного поколения к другому», – поясняет Гаспарян.