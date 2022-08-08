«Осуждал Зеленского и хотел стать гауляйтером»: СБУ арестовала депутата черкасского горсовета от ОПЗЖ
На Украине арестовали депутата Черкасского горсовета от ОПЗЖ, по обвинению в восхвалении России.,
Об этом сообщает пресс-служба Черкасской областной прокуратуры в Facebook.
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«Указанное лицо после запрета деятельности политической партии «Оппозиционная платформа – за жизнь», публично заявив о поддержке Украины в российско-украинской войне, продолжало привлекать сторонников «русского мира», среди которых распространяло информацию, в которой отрицала военную агрессию РФ против Украины, совершение российской армией военных преступлений, а также осуждало деятельность военно-политического руководства Украины», – говорится в сообщении.
При избрании меры пресечения суд определил подозреваемому альтернативный залог в сумме 208 тыс. грн. Не соглашаясь с принятым решением о сумме, определенной судом залога, процессуальным прокурором внесена апелляция на решение следователя судьи, поскольку прокурор просил определить минимальную сумму залога 1 млн грн.
Как сообщили в СБУ, депутат Черкасского городского совета возглавлял фракцию «Оппозиционная платформа – За жизнь» до запрета этой партии и одновременно работал помощником действующего народного депутата.
«Мужчина не только оправдывал российскую агрессию против нашего государства, но и планировал возглавить оккупационную администрацию в Черкасской области, если бы врагу удалось захватить регион», – возмущаются в СБУ.
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