«Осуждал Зеленского и хотел стать гауляйтером»: СБУ арестовала депутата черкасского горсовета от ОПЗЖ

08.08.2022  09:19 (Мск), Киев
Никита Еременко.  
Просмотров: 754
 
Дзен, Местная власть, Общество, Политика, Политические репрессии, СБУ, Украина
Новости Украины

На Украине арестовали депутата Черкасского горсовета от ОПЗЖ, по обвинению в восхвалении России.,

Об этом сообщает пресс-служба Черкасской областной прокуратуры в Facebook.

На Украине арестовали депутата Черкасского горсовета от ОПЗЖ, по обвинению в восхвалении России., Об...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


«Указанное лицо после запрета деятельности политической партии «Оппозиционная платформа – за жизнь», публично заявив о поддержке Украины в российско-украинской войне, продолжало привлекать сторонников «русского мира», среди которых распространяло информацию, в которой отрицала военную агрессию РФ против Украины, совершение российской армией военных преступлений, а также осуждало деятельность военно-политического руководства Украины», – говорится в сообщении.

При избрании меры пресечения суд определил подозреваемому альтернативный залог в сумме 208 тыс. грн. Не соглашаясь с принятым решением о сумме, определенной судом залога, процессуальным прокурором внесена апелляция на решение следователя судьи, поскольку прокурор просил определить минимальную сумму залога 1 млн грн.

Как сообщили в СБУ, депутат Черкасского городского совета возглавлял фракцию «Оппозиционная платформа – За жизнь» до запрета этой партии и одновременно работал помощником действующего народного депутата.

«Мужчина не только оправдывал российскую агрессию против нашего государства, но и планировал возглавить оккупационную администрацию в Черкасской области, если бы врагу удалось захватить регион», – возмущаются в СБУ.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , , , , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Август 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть