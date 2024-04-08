Осужденные за уголовные преступления крымские чиновники просятся в СВО

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Приговоренная к 10 годам тюрьмы за взятку в 25 миллионов рублей экс-министр культуры Крыма Арина Новосельская еще в начале года подала прошение искупить свою вину службой в зоне спецоперации.

Туда же отправился бывший замглавы администрации Судака Эйваз Умеров, который получил 3 года за избиение подчиненного, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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О желании экс-министра культуры сообщил член ОНК Москвы Арслан Хасавов после визита в СИЗО-6. Там он пообщался с Новосельской, которая посетовала, что уже три месяца ждет рассмотрения своей просьбы. При этом приговор суда в отношении экс-чиновницы был вынесен еще в июле прошлого года, и она уже должна отбывать свой срок в колонии общего режима. Видимо апелляцию Новосельская проиграла, и не нашла ничего лучшего, как попроситься на СВО, хотя никакой воинской специальности у нее нет – консерваторское образование вряд ли пригодится на фронте.

Бывший замглавы администрации Судака Умеров записал видео, в котором сообщил, что начинает новый этап своей жизни в зоне СВО. Никаких подробностей своей службы экс-чиновник не сообщил, пообещав «новый контент» для подписчиков телеграм-канала. В прошлом году Верховный суд Крыма отклонил апелляцию, составив трехлетний срок в колонии в силе.

Отметим, что оба экс-чиновника изначально не признавали вину в инкриминируемых преступлениях. Новосельская отрицала получение взятки за протекцию подрядчику строительства нового здания кукольного театра в центре Симферополя, а Умеров уверял, что его оговорили