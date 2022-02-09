Осужденный латышами профессор Гапоненко: Русских активистов Прибалтики превращают в сакральные жертвы для США

8 февраля Видземский суд Риги признал виновным в совершении попытки государственного переворота, действиях в пользу иностранных государств (России) и в разжигании этнической розни одного из лидеров русской общины Латвии, доктора экономических наук, публициста, писателя, правозащитника и общественного деятеля Александра Гапоненко.

Его приговорили 1.5 годам лишения свободы (условно) и 2 годам пробации с конфискацией изъятых при обыске личных денежных средств в размере 2 тысяч 700 евро, 100 датских крон и 2 тысяч 500 рублей, как полученных «преступным путём».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

Что ждет других находящихся под судом и осужденных русских политзаключенных Прибалтики, а также о многом другом Александр Гапоненко рассказал «ПолитНавигатору».

Было для вас изначально очевидно, что приговор будет именно таким?

Суд оглашал решение онлайн, на что согласились и адвокат, и прокурор. Я немного покочевряжился, поскольку у меня дома компьютер сломан, но потом пошел в офис одной общественной организации и там все это дело слушал. По поведению судьи в ходе процесса было непонятно, чем дело закончится, она мило улыбалась и вела себя достаточно корректно, но потом вынесла решение даже более строгое, чем просил прокурор.

Последний просил за все мои якобы совершенные преступления по полгода тюремного заключения – за то, что я возбуждал ненависть, за то, что я в пользу России действовал, за то, что я пытался свергнуть государственную власть – по полгода условно. Хотя условных наказаний по последним двум статьям не предусмотрено, то есть, вышло даже ниже минимального.

Но судья назначила по деятельности в ущерб латвийскому государству даже не полгода, а год условно, потом все сложили и в результате этой математики получилось полтора года условно, что для меня было удивительно, я не ожидал такого, и добавила еще года судебного – у нас называется пробационного, присмотра.

В результате, после всех протестов и апелляций, которые я буду подавать, мне грозят три года невыезда из Латвии и нахождения под Дамокловым мечом, потому что если я где-нибудь перейду улицу на красный свет и меня задержат, это будет административное правонарушение, чего вполне достаточно, чтобы перевести мой условный срок в реальный.

И, главное, что я заткнусь, и больше не буду ничего комментировать, поскольку в любой момент можно возбудить против меня новое уголовное дело, уже третье, по разжиганию ненависти против американских танков и неизвестно чего еще.

На ваш взгляд, на решение суда как-то повлияла царящая на Западе истерия по поводу «российского вторжения на Украину»?

Однозначно повлияла, я считаю себя одной из первых жертв начала Третьей мировой войны, до меня Юра Алексеев получил почти полтора года реального срока. Но на меня у них просто вообще ничего не было!

Прокомментирую только один эпизод обвинения по разжиганию розни, где они взяли за основу публикацию на портале IMHOclub, которая называлась «Третья мировая война – взгляд из Пурвциемской многоэтажки». Памфлет. Острый, но не злой. Никакие этносы не упоминались вообще. Я просто дал прогноз, как будет развиваться конфликт между Латвией и Россией.

Тот же Блинкен, который каждый раз, выступая, предрекает войну, вообще на пятьдесят лет уже наговорил по латвийским законам, по сравнению с тем, что сделал я… И вот, главное доказательство – этот памфлет, который прокурор полностью зачитал, с выражением, потратив на это полчаса.

А я, выступая с последним словом, пытался перевести все в рациональную плоскость. Сказал, что у меня написано в стиле, как писал почти четыреста лет назад Джонатан Свифт. В чем преступление? Джонотану Свифту можно было, а мне нельзя? Но судья этот аргумент не приняла во внимание. Кстати, во времена Свифта издателя, который опубликовал памфлет с указанием фамилий, тоже наказали: его привязали к кресту, разрезали живот, вытащили кишки у еще живого, их поджарили на углях, а после того, как он умер от боли, его тело разрезали на куски и раскидали по разным сторонам. Это я прочитал в британских хрониках….

На чем вы сделали акцент в своем последнем слове? Хотя бы что-то из сказанного вами было воспринято судом?

Акцент я сделал на том, что всё, о чем я там говорил, было высказано мною на заседании Совета Безопасности ООН 26 декабря прошлого года. Меня пригласили туда в качестве эксперта, согласовали мою кандидатуру, в том числе с американцами и англичанами – там просто так выступить нельзя.

Обсуждалась тема преследования этнических меньшинств в Прибалтике и на Украине, и проблема героизации нацизма. И я связал то, что происходит в регионе с тем, что сейчас проходят суды, в том числе и надо мной, сделав вывод, что это есть настоящий фашизм, на что ООН должна реагировать в соответствии со своим уставом – там есть статьи 104 и 105.

Я потом говорил судье, что в высшем органе политической власти в мире признают возможность таких оценок, а вы меня за это пытаетесь осудить. Но судья это пропустила мимо ушей, и ООН для нее – не авторитет, она сама знает, кого за что наказывать.

И как вы намерены жить эти ближайшие три года? Верите в победу апелляций?

Опыт у меня уже есть, это же второй мой судебный процесс. Прогнозирую, что суд второй инстанции откровенные ляпы уберет, и, скорее всего, понизит условный срок, но не думаю, что отменит. Разве что – в Третьей мировой войне Америка проиграет, и тогда будет искать определенные компромиссы. И, да, похоже, что меня ждет реальный невыезд в течение трех с половиной лет, то, ради чего все это, собственно, и затевалось.

Но вы будете продолжать говорить, комментировать, писать, или возьмете продолжительный тайм-аут, чтобы не попасться в жернова этой системы?

Я, возможно, буду чуть аккуратнее говорить. Но уже поздно в 68 лет менять свою точку зрения на жизнь. Я, вот, новую книгу написал на эту же тему, называется «Азиатский фашизм. Извлечение уроков», вот сейчас как раз немного отойду от процесса, пошлю рукопись в издательство в Москве, и, думаю, через пару месяцев выйдет монография на 600 страниц, где по существу только на азиатском примере рассматривается то, что сейчас с нами происходит.

Главное, чтобы после этого вас снова не обвинили в работе на Москву и в подрыве государственных основ Латвии.

Ну, теперь уже на Китай. Китаю в книге положительная характеристика дается.

Как обстоят дела у остальных ваших соратников по русскому делу в странах Прибалтики, что также преследуются карательными системами трех республик?

Очень плохая ситуация у (правозащитника – ред.) Сергея Середенко в Эстонии, у него идет закрытый судебный процесс, он уже почти год находится в тюрьме, от него нет никаких известий, запретили переписку с ним, ранее он созванивался со мной.

Палецкису первая инстанция в Литве дала шесть лет, Гречусу в первой инстанции там же дали четыре года за якобы шпионаж в пользу России, Алексееву у нас в Латвии – реальный год и два месяца в первой инстанции.

И буквально в течение недели у всех у них будут решения по второй инстанции, и у меня тут радостных настроений нет, учитывая как раз эти терки, который Запад устроил в отношении России, ему нужны будут сакральные жертвы, и вот эти ребята – мои коллеги, очень хорошо подходят на эту роль.

Все эти процессы будут использоваться для разжигания антирусских и антироссийских настроений в наших странах.

Пока можно толко гадать почему публикация политического памфлета “Третья мировая война – взгляд из Пурвциемской многоэтажки” оценена судьей в полгода заключения, а приветствие референдума каталонского народа за независимость – в год. Ведь латвийский премьер Валдис Домбровскис за аналогичное приветствие каталонским борцам за независимость получил повышение по службе и стал зам. руководителя Еврокомиссии.

При этом испанские спецслжбы обвиняли его в получении взятки в размере один миллон евро от каталонских сепаратистов. А конфискация судом 100 датских крон в пользу латвийского государства, видимо, означает, что я получил их за шпионаж в пользу Копенгагена? Ведь я ездил в столицу Дании и презентовал в ней свою книжку “Новая холодная война”. Характерно, что соавтором книжки был нынешний министр обороны Латвии Атис Пабрикс и тогдашний министр обороны Дании, уж запамятовал как зовут. Хорошо еще каталонцы не начали выпускать свою денежную единицу, а то бы подкинули мне в коробочку из из-под монпасье, где я мелочь от командировок храню.

Чувствую себя первой в Латвии жертвой Третьей мировой войны, которую развязали Лондон и Вашингтон против русских и России. Принесли меня сегодня, так сказать, в бескровную жертву на алтарь отечества. Еще малым отделался, скоро повезут груз 200 из Донбаса – наших инструкторов. Сам то Пабрикс так и будет книжки писать и головой рисковать не будет.

Спасибо всем друзьям и знакомым, кто переживал за меня. На свободе только вашими молитвами.