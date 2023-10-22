Осужденный при Украине за «сепаратизм» лидер движения «Севастополь-Крым-Россия», наконец, реабилитирован в РФ

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В Симферополе Верховный Суд Республики Крым рассмотрел повторную апелляцию лидера движения «Севастополь-Крым-Россия» Валерия Подъячего и признал его право на реабилитацию. На днях он получил решение суда и извещение о реабилитации.

Это стало возможным после обращения Подъячего в апреле этого года к председателю Верховного Суда РФ Вячеславу Лебедеву. Верховный Суд России дал поручение Четвёртому кассационному суду общей юрисдикции (г. Краснодар) рассмотреть кассацию Подъячего, так как при рассмотрении дела крымскими судьями 20 декабря 2017 года и 13 февраля 2018 года были допущены «существенные нарушения уголовно-процессуального закона и неправильное применение уголовного закона, повлиявшие на исход дела». Напомним, тогда суды дважды отказывались реабилитировать крымского «сепаратиста».

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В этих судебных решениях записано, что в силу ст.10 УК РФ уголовный закон, устраняющий преступность деяния, смягчающий наказание или иным образом улучшающий положение лица, совершившего преступление, имеет обратную силу, то есть распространяется на лиц, отбывающих наказание или отбывших наказание, но имеющих судимость.

Однако в Российской Федерации никогда не принимался закон, устанавливающий преступность деяния, за которое были осуждены активисты движения «Севастополь-Крым-Россия». А распространять на приговор Подъячему УК Украины бывшие украинские судьи в уже российском Крыму не имели никакого законного права, посчитав призывы к воссоединению полуострова с РФ преступлением уже с точки зрения российского законодательства.

Подъячий был осужден за то, что стало предметом референдума 16 марта 2014 года, на котором 97% крымчан проголосовали «ЗА». Ведь в пресс-релизе Народного фронта «Севастополь-Крым-Россия» от 21 января 2008 года по сути был написан сценарий Крымской Весны задолго до известных исторических событий. Таким образом, налицо вопиющий факт: бывшие украинские судьи, связанные ранее данной ими присягой на верность Украине и соблюдение её законодательства, но перешедшие на работу в суды уже российского Крыма, дважды вынесли такие судебные решения, которые подрывают легитимность народного волеизъявления жителей российского полуострова. Ведь таким образом ставится под сомнение территориальная целостность Российской Федерации.

10 августа краснодарский суд удовлетворил кассационную жалобу Подъячего и направил дело на повторное апелляционное рассмотрение в Верховный Суд Республики Крым, но с иным составом суда. Выводы кассационного суда о грубейших нарушениях законодательства являются согласно УПК обязательными для суда нижестоящей инстанции, что в результате и предопределило окончательный вердикт.

Все эти годы огромную помощь борцу за российский Крым в продвижении реабилитации оказывал депутат Госдумы от КПРФ, первый заместитель председателя комитета Госдумы по законодательству и государственному строительству, заслуженный юрист РФ Юрий Синельщиков. Он направлял депутатские запросы во всевозможные инстанции (органы прокуратуры, администрацию президента, суды), пока не было выбрано оптимальное направление для достижения цели. Интересы Подъячего во всех крымских судах на протяжении нескольких лет представляла симферопольский адвокат Татьяна Новикова.