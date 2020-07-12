Осужденный за хищение 129 миллионов режиссер Серебренников ведет полноценную частную и творческую жизнь

12.07.2020, Москва, Вадим Егоров

Признанный виновным в хищении выделенных из российского бюджета на его «Седьмую студию» и получивший за это три года условно скандальный режиссер Кирилл Серебренников посещает заведения в центре Москвы и реализует новые проекты, сообщает корреспондент «ПолитНавигатора».

Получившего условный срок по приговору Мещанского районного суда Москвы режиссер Кирилл Серебренников был замечен журналисткой и блогером Дарьей Митиной в маникюрно-педикюрном салоне в центре столицы, где тот, по ее словам, «оформлял» ногти на руках и ногах. По иронии судьбы, она же спустя всего три дня встретила его, выходящим из столичного бассейна «Чайка».

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«Неплохо живет в России каста нерукопожатных в подлинном значении этого слова!» – прокомментировала случайные встречи Митина на своих страничках в соцсетях.

Также стало известно, что художественный руководитель Театра наций, актер Евгений Миронов примет участие в совместном проекте режиссера Кирилла Серебренников и платформы Okko, где он сыграет Чайковского. Вдобавок в сети появился трейлер нового фильма режиссера «Петровы в гриппе», которым тот намерен осчастливить российскую публику в 2021 году.

Судя по увиденному, режиссер остался верен себе и в своей новой работе будет присутствовать характерный для его творческого багажа набор: «+18», унылые постсоветские индустриальные пейзажи, мат, водка, голые мужики, православные радикалы, расстреливающая людей «кровавая гебня» и Чулпан Хамматова.

Кирилл Серебренников не имеет театрального и кинематографического образования, но добился известности своими экстравагантными и скандальными постановками, в которых в той или иной форме обыгрывается темы гомосексуализма, а актеры-мужчины демонстрируют свои голые задницы, а иногда и гениталии.

Неравнодушен автор и к теме христианства, которое традиционно старается представить в негативном свете. При этом режиссер имеет репутацию «убийцы классики», наполняя известные классические пьесы подобным содержанием.

Многие представители патриотической русской интеллигенции недоумевают, почему государство вообще выделяло деньги на подобного рода «искусство». Но учитывая довольно мягкий приговор за многомиллионные хищения, который Серебренников вальяжно нарушает, будет совсем не удивительно, если окажется, что и свои новые работы скандальный режиссер ставит и снимает при помощи финансовых средств из российского бюджета.