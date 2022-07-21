Осведомителя грузинского режима выпустили по состоянию здоровья

21.07.2022  18:23 (Мск), Москва
Анатолий Лапин.  
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Война, Госизмена, Грузия, Дзен, Общество, Политика, Россия


Тамбовский суд освободил авиадиспетчера из Сочи Петра Парпулова, который в 2016-м году был приговорен к 12-ти годам колонии по обвинению в госизмене.

Об этом пишет оказывающий информационную поддержку либералам ресурс «ОВД-Инфо», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Тамбовский суд освободил авиадиспетчера из Сочи Петра Парпулова, который в 2016-м году был приговорен...

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По версии следствия, Парпулов во время поездки в Грузию в 2010-м году совершил государственную измену, передав секретные сведения гражданину этой страны. Обвинение считало, что он выдал дальним родственникам информацию о вылетах военных самолетов из Адлера во время войны в Грузии 2008-го года.

В 2014-м году авиадиспетчера задержали, а в 2016-м осудили. Освобождения Парпулова добивались член партии «Яблоко» либерал Сергей Митрохин, оппозиционная журналистка Ксения Собчак, а признанный иноагентом центр «Мемориал» внес авиадиспетчера в список политических заключенных.

«У мамы вся семья в Грузии живет. Они с папой в 2010 году ездили к моей тете. К ним приходил какой-то миграционщик, якобы они как-то неправильно заполнили формы, и предлагал документы на подписание. Три раза приходил и ушел. Напоследок он принес бутылку вина, которую папа выбросил, но следователь посчитал, что таким образом отец взял взятку. Т.е. основанием для задержания была встреча с этим мужчиной, от которого спецслужбы якобы получили некие данные. Выяснилось, что этот человек вообще был грузинским шпионом», – утверждала в интервью журналистам дочь Парпулова Юлия.

19-го июля суд в Тамбове освободил диспетчера из колонии по состоянию здоровья, посчитав, что Парпулов страдает от онкологического заболевания и нуждается в операции.

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