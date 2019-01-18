Освидомившийся бурят пообещал, что придет время Бандеры

18.01.2019, Киев, Максим Карпенко

Бывший министр обороны и премьер-министр Украины Юрий Ехануров похвастался, что начинает понимать идеологию Бандеры, Петлюры и других деятелей украинской «освободительной борьбы».

Об этом он завил в эфире телеканала «Прямой», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам политика, Москва навешивала ярлыки на украинских националистов, потому что «боялась их».

«Я сам только разобрался полностью, в его жизни и все, начал уже разбираться, а чем отличаются мельниковцы от бандеровцев и так далее. Вы знаете, когда начинаешь влазить в эту историю, то, может, лучше ее и не знать, а это же чистая символика пошла. Вешают какие-то ярлыки и тому подобное. Вот, сейчас я ехал сюда и узнал, что будет мемориал, посвященный Симону Петлюре, в Киеве.

Тоже есть вопросы – навешали на него столько всего разного. Это тоже восстановление имени. С Мазепой сколько времени Виктор Андреевич Ющенко боролся и орден утвердил Мазепы. То есть все те истинные украинские патриоты, от которых Москва чувствовала, что от них идет такая серьезная энергетика, они против них четко вешали ярлыки. Придет время и придет время Бандеры, будет все нормально», – заявил Ехануров.

Примечательно, что Ехануров родился в Якутии, по отцу – бурят, по матери поляк, но при этом в интервью киевскому журналисту Дмитрию Гордону он заявил, что отсутствие украинской крови не мешает ему быть украинцем “бурятского происхождения”.

Ранее Ехануров заявил, что жители республик Донбасса не будут иметь равных прав с гражданами Украины в случае возвращения региона в состав Украины, а несогласных ждут «необъятные просторы Сибири».