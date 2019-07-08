08.07.2019, Киев, Максим Карпенко
Освистанный Порошенко в бессильной злобе пригрозил «бить по морде»
Экс-президент Украины Петр Порошенко посчитал провокаторами тех, кто гнал его из Хмельницкого криками «Ганьба» (Позор).
Об этом он заявил во время визита в Хмельницкий, где его освистали горожане, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Легко говорить «Ганьба». В следующий раз по морде получите. Потому что добро должно быть с кулаками», – заявил Порошенко.
Примечательно, что провозглашая угрозы, Порошенко стоял в окружении телохранителей.
Ранее, как сообщал “ПолитНавигатор, мордовороты Порошенко набросились на российскую журналистку в кулуарах ПАСЕ.
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